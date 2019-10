"Die Toten vom Bodensee - Die Meerjungfrau" im ZDF

ZDF

Der Mord an einer Frau im Meerjungfrauenkostüm beschäftigt das deutsch-österreichische Ermittlerduo Micha Oberländer (Matthias Koeberlin) und Hannah Zeiler (Nora Waldstätten): Am Montag, 21. Oktober 2019, 20.15 Uhr, zeigt das ZDF "Die Meerjungfrau", den neunten Film der Krimireihe "Die Toten vom Bodensee". In der Geschichte nach dem Drehbuch von Timo Berndt spielen in weiteren Rollen Hary Prinz, Sebastian Bezzel, Liliane Zillner, Andreas Lust, Julian Weigend, Aaron Friesz und andere. Regie führte erneut Michael Schneider. Der Fernsehfilm der Woche steht bereits ab Sonntag, 20. Oktober 2019, 10.00 Uhr, für sieben Tage in der ZDFmediathek zur Verfügung.

Eine Frau im Mermaiding-Kostüm wird erstochen am Ufer des Bodensees aufgefunden. Die Ermittlungen führen Micha Oberländer (Matthias Koeberlin) aus Lindau und Hannah Zeiler (Nora Waldstätten) aus Bregenz in ein nahegelegenes Surfer-Camp. Unter den jungen Wassersportlern ist auch Matteo (Aaron Friesz), der verletzte und tatverdächtige Freund der Toten. Doch der kann mit Oberländers Wagen fliehen, bevor die Kommissare ihn befragen können. Die Suche nach dem jungen Mann hält sie in Atem, gleichzeitig führen ihre weiteren Recherchen zum Bodensee-Weingut der Familie der Toten. Dort treffen Oberländer und Zeiler auf den Ehemann (Sebastian Bezzel) des Opfers und deren gemeinsame Tochter Emma (Lucy Gartner), die auf eigene Faust versucht, das Schicksal ihrer Mutter aufzuklären.

