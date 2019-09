ZDF

Samstag, 14. September 2019, 12.05 Uhr Menschen - Das Magazin Moderation: Sandra Olbrich Bildung, eine Frage des Geldes? Lernförderung ist für viele Menschen mit Behinderung wichtig. Doch der Unterricht kostet extra. Viele Eltern sind auf Unterstützung angewiesen. Aber was tun, wenn sie nicht gewährt wird? Für Nicolas Kroschel geht die Schulzeit bald zu Ende. Der junge Mann ist Autist und noch nicht bereit für die Welt jenseits der Schulmauern. Er braucht mehr Zeit. Aber wer kommt für die Kosten auf, die in der Übergangszeit entstehen? Auch für eine Reihe von Schülern der Mainzer Praxis für Entwicklungspädagogik wird in Zukunft die Fördermaßnahme finanziell nicht mehr von Kostenträgern übernommen werden. Die Begründung: Wer bereits Schüler in einer Förderschule ist, benötigt keine weiteren pädagogischen Fördermaßnahmen. Eine Argumentation, die viele von dieser Entscheidung betroffene Eltern irritiert zurücklässt. Samstag, 14. September 2019, 17.05 Uhr Länderspiegel Moderation: Ralph Schumacher Kreuzfahrten und Großkarossen - Sind Klimakiller noch zeitgemäß? Autozulieferer in der Krise - Die Angst vorm Ende des Verbrenners Wer will noch Bürgermeister werden? - Beschimpft, beleidigt, bedroht Hammer der Woche - 61 Bäume sinnlos gefällt Samstag, 14. September 2019, 23.30 Uhr das aktuelle sportstudio Moderation: Katrin Müller-Hohenstein Fußball-Bundesliga, 4. Spieltag Topspiel: RB Leipzig - Bayern München Union Berlin - Werder Bremen 1. FC Köln - Borussia Mönchengladbach FC Augsburg - Eintracht Frankfurt 1. FSV Mainz 05 - Hertha BSC Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen Düsseldorf - VfL Wolfsburg (Freitag) Fußball: Zweite Liga, 6. Spieltag Hannover 96 - Bielefeld 1. FC Heidenheim - Holstein Kiel Jahn Regensburg - VfB Stuttgart Ringer-Weltmeisterschaften - Bericht aus Nur-Sultan/Kasachstan Sonntag, 15. September 2019, 9.03 Uhr sonntags Moderation: Andrea Ballschuh Mehr als meine Krankheit... Tagtäglich begegnen wir fremden oder vertrauten Menschen - und wissen im Grunde oft nur sehr wenig über sie. Woher kommen sie, und was mussten sie im früheren Leben "erleben"? Was prägt sie jenseits vom äußeren Erscheinungsbild, Beruf oder sozialen Status? Bei vielen sind es kleine oder große Handicaps, die den Alltag prägen. Doch wie gehen Betroffene eigentlich damit um? Das Magazin "sonntags" lässt Menschen zu Wort kommen, die über ihr Handicap und ihre innere Balance berichten - über ein unmerkliches Zittern, über ein Feuermal oder über ein Tourettesyndrom - Menschen, die mehr sind als ihre "Krankheit". Sonntag, 15. September 2019, 12.00 Uhr ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste Andrea Kiewel präsentiert die 20. Ausgabe des Jahres 2019 live vom Mainzer Lerchenberg. Gäste: Scooter x Harris & Ford, Die Lochis, Justin Jesso, Natasha Bedingfield, Jan & Jascha, Ben Zucker, Tanita Tikaram, Adel Tawil, Reece Lemonius und andere. Sonntag, 15. September 2019, 17.10 Uhr ZDF SPORTreportage Moderation: Norbert König Fußball-Bundesliga: Nachspiel - Rückblick auf den 4. Spieltag Fußball-Story - Aktuelle Reportage Basketball-WM in China - Zusammenfassung NFL: Die Familie St. Brown, Teil 3 - Deutsch-amerikanische Erfolgsstory Surfen: Das deutsche Team - Vorbereitungen auf Olympia

