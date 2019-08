Wahlen in Brandenburg und Sachsen live im ZDF

ZDF

Wer sammelt bei den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen wie viele Prozentpunkte, und welche möglichen Mehrheiten ergeben sich daraus? Darauf gibt es am Sonntag, 1. September 2019, 18.00 Uhr im ZDF, erste Antworten. Bereits ab 17.35 Uhr sendet das ZDF live aus beiden Landeshauptstädten - die stellvertretende ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten begrüßt die Zuschauer aus dem ZDF-Wahlstudio in Dresden, die ZDF-Landesstudioleiterin von Brandenburg, Bettina Warken, aus dem Wahlstudio in Potsdam. ZDF-Politikchef Matthias Fornoff und die Forschungsgruppe Wahlen liefern die aktuellsten Zahlen und Hochrechnungen.

Auch die 19.00-Uhr-"heute"-Sendung mit Moderatorin Barbara Hahlweg berichtet ausführlich über den Ausgang der Wahlen in Brandenburg und Sachsen. In der knapp 30-minütigen Ausgabe wird in die Wahlstudios in Dresden und Potsdam geschaltet, in denen sich die Spitzenkandidaten den ersten Fragen der Moderatorinnen stellen. Bei beiden Wahlen ist davon auszugehen, dass anschließend die Frage "Wer mit wem?" in den Vordergrund rückt und viel Bewegung in die Parteienlandschaft bringen könnte.

Das "heute journal" mit Moderator Claus Kleber ist am Wahlsonntag mit einer längeren, 45-minütigen Ausgabe auf Sendung und beleuchtet umfassend den Ausgang der Wahlen in den beiden Bundesländern.

Alle Infos zu den Landtagswahlen sind jederzeit abrufbar auf heute.de, ergänzt um Kurzanalysen der wichtigsten Wahlthemen und aktuell mit den interessantesten Stimmen der Gewinner und Verlierer, und auf facebook.com/ZDFheute. In der ZDFmediathek ist der gesamte Wahlabend live zu verfolgen.

