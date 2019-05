Kitzbüheler Alpenrallye

Rollende Automobilgeschichte. Kitzbühleler Alpenrallye auf Tour

32. Kitzbüheler Alpenrallye: 5. bis 8. Juni 2019

Chrom, Leder und altes Blech auf Alpenpässen und malerischen Bergstraßen. Die Kitzbüheler Alpenrallye, eine der führenden Classic-Car-Veranstaltungen Europas, schickt von 5. bis 8. Juni 2019 die schönsten Klassiker der Automobilgeschichte auf große Reise.

Automobilgeschichte unterwegs.

170 Fahrzeuge der Baujahre 1923 bis 1975 werden bei der 32. Kitzbüheler Alpenrallye zu bewundern sein, darunter 24 spektakuläre Vorkriegsklassiker. 30 verschiedene Marken umfasst das Teilnehmerfeld 2019: Fahrzeuge großer Hersteller wie Bentley, Lamborghini, Porsche, Ferrari, Jaguar, Mercedes-Benz oder Lotus, aber auch kostbare Raritäten längst vergangener Marken wie Facel-Vega, Cisitalia, Auto Union, Jensen oder Lagonda. Herrliche Vorkriegsklassiker, elegante Sportwagen und kostbare Limousinen - ein Querschnitt der schönsten Fahrzeuge aus sechs Jahrzehnten Automobilgeschichte. In Summe werden sich über 24.000 Pferdestärken mit einem Gesamtwert von geschätzten 30-40 Millionen Euro auf ihren Weg über die Alpenstraßen machen. Als Rennleiter der Traditionsveranstaltung fungiert der langjährige Rallye-WM-Pilot Armin Schwarz.

100 Jahre Bentley.

Alpenrallye-Hauptsponsor Bentley Motors feiert heuer das 100-Jahr-Jubiläum der Marke und wird daher mit einem hochkarätigen Aufgebot der Kult-Klassiker bei der Rallye zelebriert. Neben 13 historischen Fahrzeugen der traditionsreichen Marke mit dem "Flying B" im Starterfeld werden in Kitzbühel auch aktuelle Modelle, vor allem die beiden limitierten Sondermodelle zum Jubiläum zu bewundern sein.

570 Alpenkilometer.

2019 stehen Routen entlang der bekanntesten Alpengebirge in Tirol und Salzburg auf dem Programm: Wilder Kaiser, Loferer Steinberge, Hochkönig und Hohe Tauern bieten eindrucksvolle Blicke auf die atemberaubende Bergwelt der Alpen - in Summe rund 570 fordernde Kilometer.

Der Prolog am Donnerstag (6.6.) Nachmittag führt durch das Brixental - mit einem Stopp im historischen Ortskern von Hopfgarten - und durch das Spertental bei Kirchberg. - Die Hauptetappe am Freitag (7.6.) hat u.a. die Hochkönig-Bergstrecke, das Lammertal und einen Abstecher nach Salzburg-Stadt zum Ziel. Eine große Schleife über den Gerlospass, das Zillertal und das Unterinntal mit Rattenberg, dem Brandenbergtal und den Seen steht am Samstag (8.6.) auf dem Streckenplan. Zurück in Kitzbühel wartet ab 14.30 Uhr die Zieleinfahrt mit Fahrzeugpräsentation vor Tausenden Zuschauern auf die Rallyeteams. Gänsehautfeeling zum Abschluss.

Der Reiz der Hahnenkammstadt

Die Alpenrallye ist heute selbst ein Klassiker unter den Oldtimerveranstaltungen. Die einzigartige Mischung aus traumhafter Alpenlandschaft, atemberaubenden Bergstrecken, Exklusivität, sportlicher Herausforderung und dem Flair der Gamsstadt macht die Veranstaltung zu einer ganz besonderen Oldtimerrallye. Ein exklusives gesellschaftliches Rahmenprogramm gehört ebenso zur Kitzbüheler Alpenrallye wie ein perfektes sportliches Umfeld.

Internationale Sponsoren

Hochkarätige Sponsoren unterstützen die Kitzbüheler Alpenrallye: Seit drei Jahren ist Bentley Motors wieder Sponsoringpartner der Traditionsveranstaltung, im Jubiläumsjahr der Marke (100 Jahre Bentley) darf man sich über ein besonders hochkarätiges Aufgebot der britischen Klassiker freuen. Seit vielen Jahren sind der Automobilzulieferer Schaeffler und die Schweizer Uhrenmarke Chronoswiss Hauptsponsoren der Kitzbüheler Alpenrallye. Ebenfalls als Sponsor an Bord ist der Oldtimer-Versicherungsspezialist OCC, das internationale Auktionshaus Artcurial, die renommierte deutsche Anwaltskanzlei Buse Heberer Fromm, das Business-Jet-Unternehmen Air Independence und natürlich Kitzbühel Tourismus als Alpenrallye-Partner der ersten Stunde. - Die Alpenrallye-Sponsoren werden wie jedes Jahr mit eigenen Teams im Teilnehmerfeld der Rallye vertreten sein.

www.alpenrallye.at

PROGRAMM (Änderungen vorbehalten)

Mittwoch, 5. Juni

13.30-18.00: Fahrzeugabnahme

Donnerstag, 6. Juni

08.00-15.00: Fahrzeugabnahme

ab 15.00: Prolog "Brixental-Runde"

Freitag, 7. Juni

ab 7.30: "Lammertal-Runde"

Samstag, 8. Juni

ab 8.00: "Zillertal-Runde"

14.30: Zieleinfahrt mit Fahrzeugpräsentation in der Kitzbüheler Innenstadt

Kontakt:

Albin Ritsch, Pressebetreuung, 0676 6137616,presse@alpenrallye.at

