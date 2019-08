ZDF

ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots)

Freitag, 2. August 2019, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger Gast: Rudi Cerne, Moderator Unterwegs auf dem Wacken-Festival - Das Mekka für Metal-Fans weltweit Risiko Hantavirus - Wie erfolgt Ansteckung und Diagnose? Beerenmousse an Mango-Spalten - Kochen mit Armin Roßmeier Freitag, 2. August 2019, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin Hessens teuerster Radweg - Zehn Millionen Euro pro Kilometer Expedition: Vohburg an der Donau - Sportliche Frauen Küchenträume - Manuels Flank-Steak Freitag, 2. August 201, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Patricia Schäfer Heidi Klum: Morgen heiratet sie - Die ersten Gäste sind bereits da Eva Herzigova auf Mallorca - Das Topmodel bei einer VIP-Party Horst Lichter und das Walross - Tiertaufe im Hamburger Zoo Freitag, 2. August 201, 23.30 Uhr aspekte - on tour Metropole & Provinz Moderation: Katty Salié und Jo Schück Stadt, Land, Fluss - "aspekte on tour" macht sich auf in die Provinz. Raus aus der Metropole, rein in die Regionen, die das Bild Deutschlands heute maßgeblich prägen. Katty Salié und Jo Schück berichten aus der Lausitz, besuchen die Metropolregion Nürnberg, treffen den Schriftsteller Jan Brandt in seiner Heimat Ostfriesland und sehen sich das neue Modell der Ko-Dorfbewegung an. "aspekte - on tour" spricht mit Kreativen, Machern und Entscheidern, für die "provinziell" ein Kompliment und keine Beleidigung ist.

