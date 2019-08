ZDF

ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots)

Samstag, 3. August 2019, 12.05 Uhr Menschen - das Magazin Moderation: Sandra Olbrich Manuel Down Under Manuel Zube lebt mit dem Downsyndrom. Das hindert ihn nicht daran, die Welt zu bereisen. Zusammen mit seinem Freund Julius Werner entdeckt er Australien und erlebt viele Abenteuer. Die beiden kennen sich, seit Julius vor sechs Jahren gelegentlich die Begleitung von Manuel übernahm. Irgendwann hatten sie Idee zu der großen Reise. Das Geld für den Trip nach Down Under stammt vor allem aus Spenden. Manuel und Julius entdecken zuerst Melbourne, erleben die pulsierende Stadt und werden spontan Teil eines großen barrierefreien Musikfestivals. Danach reisen sie ins Outback zum faszinierenden Uluru, dem heiligen Berg der Aborigines. Auf ihrer Reise wird Julius immer wieder von Manuels Durchhaltewillen überrascht. Die beiden genießen ihr großes Abenteuer. Samstag, 3. August 2019, 17.05 Uhr Länderspiegel Moderation: Yve Fehring Massentourismus in Deutschland - Droht Overtourism auch bei uns? Störende Hausboote - Streit am Berliner Spreeufer Streit in der AfD - Der Flügel stellt die Machtfrage Hammer der Woche - Streit um herrenlose Mauer in Passau Deutschlandreise ins Zweiseenland - Hohe Berge, blaue Seen Samstag, 3. August 2019, 22.40 Uhr das aktuelle sportstudio Live aus Berlin Moderation: Jochen Breyer Gast: Konstanze Klosterhalfen, Mittel- und Langstreckenläuferin Fußball: DFL Supercup - Borussia Dortmund - Bayern München Die Finals - Berlin 2019 - Zehn Deutsche Meisterschaften Fußball: Zweite Liga, 2. Spieltag Karlsruher SC - Dynamo Dresden Hannover 96 - Jahn Regensburg Formel 1: Großer Preis von Ungarn - Bericht aus Budapest Sonntag, 4 August 2019, 9.03 Uhr sonntags Moderation: Andrea Ballschuh Eis - Das kleine Glück des Sommers 113 Kugeln Eis isst jeder Deutsche durchschnittlich im Jahr. Eis war einst eine Delikatesse für die Begüterten, unerschwinglich für die Bürger. "sonntags" erzählt Geschichten rund ums Eis. Von den Anfängen in China vor 5000 Jahren, von Eis-Start-ups in Kopenhagen und der Erfindung des Spaghettieises in Mannheim. "sonntags" zeigt das angeblich beste Eis der Welt, das es in der Toskana geben soll, und eine Mitfahrt in einem Softeis-Truck in New York. Wie Eis unser Leben im Sommer prägt, welche Unterschiede es gibt und was es ausmacht - darum geht es in dieser "sonntags"-Ausgabe.

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell