"das aktuelle sportstudio" live aus dem ZDF-Hauptstadtstudio Berlin

Mainz (ots)

Das "aktuelle sportstudio" geht auf Reisen: Anlässlich der "Finals" in Berlin - live bei ARD und ZDF - kommt die Sendung am Samstag, 3. August 2019, um 22.40 Uhr live aus dem ZDF-Hauptstadtstudio Unter den Linden.

ZDF-Moderator Jochen Breyer begrüßt drei prominenter Gäste: Topläuferin Konstanze Klosterhalfen, die in Berlin über die 5000m an den Start geht, sowie das neue "Hoffnungspaar" des deutschen Schwimmsports Sarah Köhler und Florian Wellbrock, das mit phantastischen Leistungen bei der Schwimm-WM in Gwangju/Südkorea auf sich aufmerksam gemacht hat. Beide gewannen WM-Gold auf der Langstrecke (Köhler mit der Staffel, Wellbrock über 10 Kilometer) und Medaillen bei den Beckenwettbewerben (Wellbrock Gold über 1500m, Köhler Silber über 1500m). Die beiden neuen DSV-Stars werden auch bei den "Finals" in Berlin starten.

Weitere Themen der Sendung: Die "Finals" in Berlin, DFL-Supercup Dortmund - Bayern, Formel 1-GP Ungarn, Zweite Liga.

