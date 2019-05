SWR - Das Erste

"Tatort - Anne und der Tod" am 19.5. im Ersten

Baden-Baden (ots)

Ein schwerer, aber nahezu unbeweisbarer Verdacht, eine mehr als gut beleumundete Verdächtige und ein tiefer Blick in den Alltag eines mobilen Pflegedienstes: Am Sonntag, 19. Mai 2019 strahlt Das Erste um 20:15 Uhr den "Tatort - Anne und der Tod" aus. Für die Stuttgarter Kommissare Thorsten Lannert und Sebastian Bootz geht es um die Frage, ob zwei natürlich wirkende Todesfälle von einer Altenpflegerin verursacht wurden, wobei sie mehr über Pflegenotstand lernen, als sie je wissen wollten. Als Gegenüber von Richy Müller und Felix Klare brilliert Katharina Marie Schubert als verdächtige Pflegerin Anne Werner. Wolfgang Stauch schrieb das Drehbuch zu dem SWR Tatort, inszeniert hat Jens Wischnewski.

Natürliche Todesursache?

Paul Fuchs war alt, bettlägerig, pflegebedürftig. Trotzdem war sein Tod nicht unmittelbar zu erwarten. Seine sorgfältig arbeitende Hausärztin hält eine Tötung für möglich und benachrichtigt die Polizei, die den Fall jedoch einstellt, weil es keinen Nachweis für ein bewusstes Weglassen von Medikamenten gibt.

Auch Christian Hinderer war alt, bettlägerig, pflegebedürftig. Als er am Fuß einer Treppe tot gefunden wird, beschuldigt seine Witwe Gundula die Altenpflegerin Anne Werner, ihn hinuntergestoßen zu haben. Wieder werden Thorsten Lannert und Sebastian Bootz gerufen. Wieder lässt sich kein Nachweis finden. Diesmal aber stellen sie die Ermittlungen nicht ein, denn: auch Paul Fuchs war ein Patient Anne Werners. Es ist also schon der zweite zweifelhafte Tod unter den Patienten des mobilen Pflegedienstes innerhalb kurzer Zeit. Doch wen die Ermittler auch befragen, von Gundula Hinderer abgesehen sind alle voll des Lobs für Anne Werner. Sie sei freundlich, kompetent und einschränkungslos korrekt. Und das in einem Beruf, dessen Bedingungen alles andere als einfach sind. Anne Werner selbst streitet den Verdacht ruhig, aber nachdrücklich ab. Trotzdem: Thorsten Lannert und Sebastian Bootz durchleuchten das gesamte Leben der Altenpflegerin, befragen sie immer wieder, lassen nicht locker. Keinesfalls wollen sie ein zweites Mal zu früh aufgeben ...

Produktion

Der "Tatort - Anne und der Tod" ist eine Produktion des Südwestrundfunks. Ausführende Produzentin Franziska Specht, die Redaktion liegt bei Brigitte Dithard. In weiteren Rollen spielen u. a. Lina Wendel, Jean-Luc Caputo, Felix Eitner, Julischka Eichel, Marie Anne Fliegel und Carolina Vera sowie Falk Rockstroh, Harry Täschner, Christoph Bantzer und Hans Peter Hallwachs.

