ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 30/19

Mainz (ots)

Woche 30/19

Mi., 24.7.

Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen ab 1.00 Uhr beachten:

1.00 auslandsjournal - die doku (VPS 0.59/HD) Mr. Brexit - Boris Johnsons Weg in die Downing Street Film von Yacin Hehrlein Großbritannien 2019

1.30 Aktenzeichen XY... ungelöst - Spezial (VPS 1.45) Wo ist mein Kind?

3.00 auslandsjournal (VPS 3.15)

3.30 ZDFzoom (VPS 3.45) Schwimmbäder in Not

4.00 auslandsjournal - die doku (HD) Mr. Brexit - Boris Johnsons Weg in die Downing Street Film von Yacin Hehrlein (von 1.00 Uhr) Großbritannien 2019

4.30 planet e.: Blackout - Angriff auf unser Stromnetz (HD/UT) Film von Dennis Berger, Frank Bethmann und Thomas Hies (vom 16.6.2019) Deutschland 2019

(Weiterer Ablauf ab 5.00 Uhr wie vorgesehen. "Kampf um die Wahrheit" verschiebt sich auf Mi., 7.8.2019.)

Woche 31/19

So., 28.7.

18.00 ZDF.reportage Bierverbot am Ballermann Film von Stefan Wortmann

Bitte streichen: Sören Folkens

(Bitte auch für die Wiederholung um 5.00 Uhr beachten.)

Woche 32/19

Mo., 5.8.

5.30 * ARD-Morgenmagazin Bitte Änderung beachten: Moderation: Anna Planken, Sven Lorig

Bitte streichen: Till Nassif

(Änderung bitte auch für Di., 6.8. bis Fr., 9.8.2019 beachten.)

Mi., 7.8.

Bitte Programmänderung beachten:

1.00 Kampf um die Wahrheit (VPS 0.59) (Text und weitere Angaben s. 24.7.2019)

("Grüne Lügen? - Die großen Irrtümer der Nachhaltigkeit" entfällt.)

------------------------------------

3.45 Kampf um die Wahrheit (VPS 3.44) (Text und weitere Angaben s. 24.7.2019)

("Grüne Lügen? - Die großen Irrtümer der Nachhaltigkeit" entfällt.)

Woche 33/19

Di., 13.8.

22.15 37° Notfall Hausarzt Bitte Ergänzung beachten: Audiodeskription

------------------------------------

0.15 Neu im Kino Bitte Ergänzung beachten: "Once Upon a Time... in Hollywood" von Quentin Tarantino

Woche 34/19

Sa., 17.8.

Bitte Folgenänderung beachten:

6.25 pur+ (HD) Eric rettet Giraffen Das Entdeckermagazin mit Eric Mayer Namibia/Deutschland 2015

("PUR+: Gier nach Gold" entfällt.)

Mo., 19.8.

5.30 * ARD-Morgenmagazin Bitte Änderung beachten: Moderation: Anna Planken, Till Nassif

Bitte streichen: Sven Lorig

(Änderung bitte auch für Di., 20.8. bis Fr., 23.8.2019 beachten.)

Woche 35/19

Sa., 24.8.

Bitte Folgenänderung beachten:

6.25 pur+ (HD) Nahkampf in der Küche Das Entdeckermagazin mit Eric Mayer Deutschland 2015

("PUR+: Zucker - süßes Gift?" entfällt.)

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Telefon: +49-6131-70-15246













Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell