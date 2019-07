ZDF

Mittwoch, 24. Juli 2019, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Gast: Semino Rossi, Sänger Schwimmbäder in Not - Warum schließen immer mehr Bäder? Zauberhafte YouTube-Stars - Zauberer Matthias Berger und Hai Do Tortilla mit Rauchlachs - Leckeres Rezept von Chefkoch Roßmeier Mittwoch, 24. Juli 2019, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin Schottersteine in Vorgärten - Braunschweiger CDU für Verbot Expedition Deutschland: Nordhausen - Familienzusammenhalt Mahlzeit! (3) - Catering fürs Büro Mittwoch, 24. Juli 2019, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag Schnapsidee auf Ibiza - Auswanderer stellt eigenen Gin her Mittwoch, 24. Juli 2019, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Florian Weiss Das dänische Königshaus und Kunst - Künstlerische Royals Fauxpas im Umgang mit Royals - Was man auf keinen Fall tun darf Promis und ihre Konterfeis - Man findet sie fast überall Mittwoch, 24. Juli 2019, 22.15 Uhr auslandsjournal Moderation: Antje Pieper Montenegro und der Tourismusboom - Ansturm der Kreuzfahrer Hexenwahn in Papua-Neuguinea - Kampf gegen den Aberglauben "außendienst" in Finnland - Dem Gold auf der Spur

