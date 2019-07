ZDF

Freitag, 12. Juli 2019

Freitag, 12. Juli 2019, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Gast: Johannes B. Kerner, Moderator Neuer Wohnraum unterm Dach - So baut man ungenutzte Wohnflächen um Ausflugstipp Bodensee - Action und Kultur in Konstanz Die schlaflose Gesellschaft - Warum uns zu wenig Schlaf krank macht Freitag, 12. Juli 2019, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte Autopannen im Urlaub - Wie verhalten Sie sich richtig? Expedition Deutschland: Eisleben - Der DJ im Schrebergarten Küchenträume - Melonen-Kaltschale mit Pfefferminze Freitag, 12. Juli 2019, 17.10 Uhr hallo deutschland hautnah Rhodos - Sonne, Strand, Sirtaki Rhodos ist die viertgrößte Insel Griechenlands und mit fast 300 Sonnentagen im Jahr der Gut-Wetter-Garant für die Sommerferien. Eine Million Besucher lockt Rhodos pro Jahr an. Auf der Rangliste der beliebtesten europäischen Urlaubsinseln der Deutschen im Jahr 2018 belegt Rhodos (nach Buchungsanteil) Platz fünf. "hallo deutschland hautnah" macht den Insel-Check. "hallo hautnah" zeigt, wie man am sichersten ankommt, welche Standards die Hotels haben, wie man die Insel erkunden kann und wo man am besten feiert. Freitag, 12. Juli 2019, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Alexander Gerst wird Ehrendoktor - Festakt in Karlsruhe Klaus Maria Brandauer in Worms - Hauptrolle bei den Festspielen Promi-Outfits der Woche - Die Ahas und die Najas Freitag, 12. Juli 2019, 23.00 Uhr aspekte Moderation: Katty Salié und Jo Schück Gäste: Freya Ridings, Sängerin - Die Frau, die London vibrieren lässt Daniel Domscheit-Berg, Autor - Schutz für Whistleblower "Yesterday" der Beatles im Kino - Rettung eines vordigitalen Mythos Lebenslänglich für Julian Assange? - Trumps Rachefeldzug gegen WikiLeaks Die Berliner Museumsinsel ganz neu - Chipperfields James-Simon-Galerie Die Kunst der Henrike Naumann - Brisante Zeitfragen - möbliert Europas Kulturhauptstadt Matera - Das urbane Labyrinth der Ewigkeit

