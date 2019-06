ZDF

"Volle Kanne Gran Canaria": ZDF-Vormittagsmagazin mit zwei Ausgaben von der spanischen Ferieninsel

Das ZDF-Servicemagazin "Volle Kanne" meldet sich am Donnerstag, 20. Juni 2019, und am Freitag, 21. Juni 2019, jeweils ab 9.05 Uhr von der spanischen Ferieninsel Gran Canaria. Das Thema Urlaub steht im Mittelpunkt der beiden Ausgaben - Moderator Ingo Nommsen und seine Gäste haben Tipps parat, wie die sommerliche Reisezeit noch schöner werden kann.

Zu Gast in der "Volle Kanne"-Sendung an Fronleichnam sind Sängerin Namika ("Lieblingsmensch") und ihr Musikpartner Chima, die ihren Sommerhit "Wir können alles sein" mitbringen. Als weiterer Gesprächsgast ist der 42-fache Windsurf-Weltmeister Bjørn Dunkerbeck dabei, der alles rund ums Stand-Up-Paddling erläutert. In der Ausgabe am Freitag sitzt Extremsportler Joey Kelly am "Volle Kanne"-Frühstückstisch und berichtet über "Reisen ganz anders".

In der Sendung am Feiertag informiert "Volle Kanne" mit dem Reiserechtsexperten Kay P. Rodegra darüber, welche Ansprüche Urlauber an den Reiseveranstalter stellen dürfen und wie sich etwaige Mängel der gebuchten Reiseleistungen reklamieren lassen. Weitere Themen: Tod durch Ertrinken - warum Kinder früh schwimmen lernen sollten; Sauberer Urlaub - was Pauschalreisende für die Umwelt tun können; Küche des Südens - Surf-and-turf-Tortilla.

In der zweiten Gran-Canaria-Ausgabe am Freitag, 21. Juni 2019, 9.05 Uhr im ZDF, berichtet Joey Kelly über sein neues Reiseprojekt: Mit einem alten Bulli (Baujahr 1967) geht es von Deutschland nach Peking - und das ohne Geld.

Weitere Themen: Straßenhunde im Süden Europas und der Wunsch vieler Urlauber, den Vierbeinern ein neues Zuhause zu ermöglichen - "Volle Kanne" berichtet, wie sich seriöse Tierschutzorganisation erkennen lassen. Zudem bietet die Sendung Service-Informationen zu den Fragen, was in die Reiseapotheke gehört und was zu tun ist, wenn im Urlaub plötzlich das Gepäck weg ist. "Volle Kanne" zeigt auch einen Auswanderer-Traum: als deutsche Fotografin auf Gran Canaria.

"Volle Kanne" verlässt ein- bis zweimal im Jahr das ZDF-Studio in Düsseldorf, um die Servicesendung rund um den bekanntesten Frühstückstisch Deutschlands andernorts und meist open air zu realisieren. So berichtete "Volle Kanne" Ende des vergangenen Jahres zweimal aus der Zeche Prosper Haniel in Bottrop und sendete unter anderem auch aus der Bergwelt Garmisch-Partenkirchens, von der Seiser Alm in Südtirol oder aus dem österreichischen Ellmau am Wilden Kaiser. Im Mai 2016 hatte "Volle Kanne" erstmals von Gran Canaria berichtet - wie damals erfolgte es auch diesmal in produktioneller Synergie mit dem "ZDF-Fernsehgarten on tour" aus Gran Canaria.

