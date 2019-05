ZDF

ZDF dreht Aussteigerfilm "Ein Sommer an der Algarve" für das "Herzkino"

Eigentlich will Julika (Bea Brocks) sich an der Algarve eine Auszeit nehmen, wagt dann aber spontan einen beruflichen Neuanfang. Doch bevor die Meeresbiologin endlich richtig durchstarten kann, muss sie sich von ihren männlichen Vorbildern unabhängig machen. Seit Freitag, 10. Mai 2019, entsteht die ZDF-"Herzkino"-Liebeskomödie "Ein Sommer an der Algarve" in Portugal. Neben Bea Brocks stehen in weiteren Rollen Caroline Junghanns, Matthias Schloo, Giovanni Funiati, Sanne den Hartogh und andere vor der Kamera. Regie führt Jeanette Wagner, die gemeinsam mit Susanne Dietz und Viviane Koppelmann das Drehbuch schrieb.

Nach einer herben Enttäuschung hat Meeresbiologin Dr. Julika Bergmann in Deutschland nicht nur ihren Job gekündigt, sondern auch einen Schlussstrich unter ihre Beziehung gezogen. Nun will sie in Portugal bei ihrer Freundin Natalie (Caroline Junghanns) etwas zur Ruhe kommen. Doch als Investor Simon Grevers (Matthias Schloo) sie dort auf ihr Spezialgebiet, die Rote Koralle, anspricht, hofft Julika auf einen beruflichen Neuanfang an der Algarve. Immerhin leitet Grevers ein Projekt zur Renaturierung vorgelagerter Riffe und benötigt Julikas Know-how. Ihre Freundin Natalie und der Surflehrer Miguel (Giovanni Funiati) sind hingegen wenig begeistert von dem Vorhaben. Für Miguel ist Grevers lediglich ein skrupelloser Geschäftsmann, der unter dem Deckmantel des Umweltschutzes seine Gewinnsucht verbergen will. Zunächst schlägt Julika alle Zweifel in den Wind, aber bald ahnt sie, dass Miguel richtig liegen könnte.

"Ein Sommer an der Algarve" wird im Auftrag des ZDF von Cameo Film- und Fernsehproduktion (Produzentin: Annette Pisacane) produziert. Verantwortliche Redakteurin im ZDF ist Rita Nasser. Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich bis 6. Juni 2019. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell