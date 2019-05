ZDF

Europa im Dreierpack: "plan b", "planet e." und "ZDF.reportage" mit Wahl-Themen

Erneuter gemeinsamer Themenschwerpunkt am Wochenende: Anlässlich der Europawahl am 26. Mai 2019 blicken "plan b", "planet e." und "ZDF.reportage" am Wochenende 18. und 19. Mai 2019 auf die Chancen der EU ohne Binnengrenzen, ins Dickicht umweltschädlicher EU-Subventionen und in Branchen der deutschen Volkswirtschaft, die auf Arbeitnehmer aus der EU angewiesen sind. Bei "plan b" heißt es am Samstag, 18. Mai 2019, 17.35 Uhr im ZDF: "Europa in Bewegung - Grenzenlos arbeiten, reisen, leben". "planet e." nimmt am Sonntag, 19. Mai 2019, 16.30 Uhr, die Landwirtschaft in der Europäischen Union in den Fokus: "Hektarweise Geld - Die europäischen Agrarmilliarden". Und ebenfalls am Sonntag ist um 18.00 Uhr in der "ZDF.reportage" zu sehen: "Ohne geht's nicht - Europäische Arbeitnehmer in Deutschland".

Welche Chancen bietet die EU jungen Europäern? Welche Begegnungen warten auf die beiden Berliner Interrailer, die zwölf Länder in fünf Wochen bereisen wollen? Überwiegt in den bereisten Ländern "EU-phorie" oder Europa-Frust? In Zeiten wachsender Europa-Skepsis dokumentiert "plan b", wo sich Europa positiv auf das Leben der Bürgerinnen und Bürger auswirkt: Grenzenloses Arbeiten, Reisen und Leben ist in vielen Regionen bereits Normalität und wird kaum noch als Errungenschaft gewürdigt.

Für nichts gibt die EU so viel Geld aus wie für die Landwirtschaft - fast 60 Milliarden Euro jedes Jahr. Doch ausgerechnet bei den Umweltprogrammen drohen Kürzungen. "planet e." trifft politische Entscheidungsträger, Vertreter von Umweltverbänden sowie betroffene Landwirte und fragt, welchen Einfluss die EU-Parlamentarier haben, um die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) umweltgerechter zu gestalten.

Die Fleischverarbeitungsbranche hat laut der Bundesagentur für Arbeit mit etwa 40 Prozent den höchsten Ausländeranteil an Arbeitskräften in Deutschland. Auch der Pflegenotstand in Deutschland verlangt nach vielen ausländischen Fachkräften. Und in der Baubranche und im Hotelgewerbe stellt die "ZDF.reportage" ebenfalls fest: Ohne Arbeitnehmer aus anderen Ländern Europas geht es nicht.

Mit "plan b", "planet e." und "ZDF.reportage" bietet das ZDF in seinem Wochenendprogramm drei jeweils 30-minütige Informationsformate, die übergreifende Themen aus verschiedenen Perspektiven betrachten: "plan b" bietet Lösungsansätze, "planet e." beleuchtet Chancen, etwa die Agrarpolitik deutlich ökologischer auszurichten, und die "ZDF.reportage" berichtet aus dem Lebensalltag der Menschen und zeigt Beispiele, wie sich große Politik vor Ort konkret auswirkt.

Die gemeinsame Schwerpunktsetzung hatten "plan b". "planet e." und "ZDF.reportage" erstmals am 13./14. April 2019 mit dem Thema "Verkehr" umgesetzt. Zusammen erreichten die drei Sendungen damals insgesamt 4,2 Millionen Zuschauer mit ihren Informationen über mögliche Wege aus der aktuellen Verkehrssituation.

