Samstag, 20. April 2019, 12.05 Uhr Menschen - das Magazin Moderation: Sandra Olbrich Papa ist anders - wenn Eltern behindert sind Christian Besau ist verheiratet und Vater von zwei Kindern, 13 und 17 Jahre alt. Als die Kinder noch klein waren, war sein Alltag besonders fordernd. Der 47-Jährige ist von Geburt an blind. Moderatorin Sandra Olbrich, selbst Mutter von zwei Kindern, besucht behinderte Eltern und deren Kinder und möchte wissen, wie sich deren Alltag auf die Familienbande auswirkt und auf welche Barrieren und Vorbehalte Eltern treffen, die eine Behinderung haben. Das Recht von Menschen mit Behinderungen auf Ehe, Familie und Kinder ist in der UN-Behindertenrechtskonvention, die seit 2009 in Deutschland gilt, festgehalten. Damit ist der Staat verpflichtet, jede Benachteiligung von Eltern mit Behinderung abzubauen. In der Realität stößt der Kinderwunsch von Eltern mit Behinderung jedoch häufig auf Kopfschütteln. Ihre Umgebung traut ihnen den Alltag mit einem kleinen Kind nicht zu, und sie müssen sich nicht selten eine Elternassistenz mühsam erstreiten. Samstag, 20. April 2019, 17.05 Uhr Länderspiegel Moderation: Ralph Schumacher Küste, Rhein und Bundesgartenschau - Ausflugssaison startet an Ostern Nach dem Brand von Notre-Dame - Wie sicher sind unsere alten Kirchen? Wasser, Wälder, Osterbrunnen - Unterwegs im Thüringer Vogtland Hammer der Woche - Radweg ins Nichts Samstag, 20. April 2019, 23.30 Uhr das aktuelle sportstudio Moderation: Katrin Müller-Hohenstein Gast: Martin Kind, Geschäftsführer Hannover 96 Fußball-Bundesliga, 30. Spieltag Topspiel: Borussia Mönchengladbach - RB Leipzig FC Schalke 04 - Hoffenheim FC Augsburg - VfB Stuttgart Bayern München - Werder Bremen 1. FSV Mainz 05 - Düsseldorf Bayern Leverkusen - 1. FC Nürnberg Fußball: Zweite Liga, 30. Spieltag Hamburger SV - Erzgebirge Aue Holstein Kiel - SC Paderborn MSV Duisburg - SV Sandhausen Greuther Fürth - Union Berlin Sonntag, 21. April 2019, 9.03 Uhr sonntags Moderation: Andrea Ballschuh Zeit für Nestbau Frühlingszeit ist Nestbauzeit. Ein Nest bietet Sicherheit und Freiheit und ist zum Himmel offen. Selbst unsere Osterbräuche sind eng mit dem Nest verbunden. Nicht nur Tiere, auch die Menschen sind auf einen Rückzugsort angewiesen. Häuser werden meist zu Beginn des Frühjahrs gebaut, werdende Eltern bauen ihrem Nachwuchs ein Nest. Es ist nicht nur eine physische Notwendigkeit, sondern auch ein psychisches Bedürfnis. Sonntag, 21. April 2019, 17:10 Uhr ZDF SPORTreportage Moderation: Norbert König Fußball-Bundesliga - Rückblick auf den 30. Spieltag Fußball-Story - Aktuelle Reportage Fußball: Englische Liga - Everton - Manchester United Tennis: ATP-Turnier in Monte Carlo - Zusammenfassung Finale Story: Friedi Kühne - Über einen der weltbesten Highliner

