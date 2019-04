ZDF

ZDF und BBC vereinbaren langjährige Partnerschaft

Mainz

Das ZDF hat am Donnerstag, 18. April 2019, eine umfassende strategische Partnerschaft mit den BBC Studios, der Produktions- und Distributionstochter der BBC, angekündigt. Hierdurch wird die langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit der beiden öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten weiter ausgebaut. Die Vereinbarung sichert der ZDF-Programmfamilie zudem umfangreichen Zugang zu den Programmen von BBC Studios auf dem deutschen Markt.

Die Partnerschaft zwischen ZDF und BBC Studios beinhaltet verschiedene Vereinbarungen für eine langfristige Kooperation im fiktionalen und non-fiktionalen Bereich. Die beiden Medienhäuser werden sich frühzeitig über neue Konzepte austauschen, zusammen Stoffe entwickeln und gemeinsame Produktionen realisieren.

"ZDF und BBC eint der Anspruch, über alle Genres hinweg höchste Qualität anbieten zu können. Die nun geschlossene umfangreiche Vereinbarung stärkt die Position beider Partner im zunehmend harten Wettbewerb - gerade in Anbetracht der begrenzten finanziellen Mittel", so ZDF-Programmdirektor Dr. Norbert Himmler.

"Die Produktion von ambitioniertem, hochqualitativem Fernsehen wird erst durch Partnerschaften ermöglicht. Deshalb ist dieser Deal, der zwei Giganten des öffentlich-rechtlichen europäischen Fernsehens zusammenbringt, eine wichtige und aufregende Chance. Weltweite Hitserien wie 'Planet Earth II' hätten wir ohne internationale Partner wie das ZDF nicht realisieren können", so Paul Dempsey, Generaldirektor Global Markets, BBC Studios.

Schon seit Jahrzehnten arbeiten ZDF und BBC sowie ihre kommerziellen Tochtergesellschaften ZDF Enterprises und BBC Studios erfolgreich zusammen. Gemeinsam produzierten sie eine Vielzahl an preisgekrönten Programmen, darunter die bildgewaltige sechsteilige Naturdokumentation "Planet Earth II - Terra X: Eine Erde - viele Welten" oder die eindrucksvolle fünfteilige Reihe "Frozen Planet - Eisige Welten". Im fiktionalen Bereich erwarb das ZDF unter anderem beliebte BBC-Formate wie die Krimiserie "Luther" oder die ZDFneo-Serien "Death in Paradise" und "Silent Witness". Die BBC/ZDF-Koproduktion "The Mallorca Files" befindet sich zurzeit in Produktion.

Für die nahe Zukunft sind diverse Filmproduktionen sowie die Fortführung der erfolgreichen "Planet"-Reihe geplant. Bereits im Herbst wird das ZDF die Koproduktion "Planet Earth - Seven Worlds" ausstrahlen.

