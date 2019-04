ZDF

Bitte Programmergänzungen beachten!! Auftakt 2019 Sonntag, 5. Mai 2019, 11.50 Uhr ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste live aus dem Sendezentrum Mainz Am 5. Mai ist es so weit: Der "ZDF-Fernsehgarten" startet in die Saison 2019. Andrea Kiewel präsentiert 21 neue Folgen, jeden Sonntag live vom Mainzer Lerchenberg. Gäste: Andrea Berg, Wincent Weiss, Michael Schulte, Mike Singer, Die Lochis, Ben Zucker, Alexa Feser, Thomas Anders, Christopher, Josh und viele andere. Weitere Highlights sind die Einweihung des neuen "Fernsehgarten"-Pools mit Synchronschwimmerinnen, eine anrührende Überraschung, Service mit dem Pflanzendoktor René Wadas und eine spektakuläre Tanzdarbietung unter dem Motto "Dance4Fans". Der TV-Dauerbrenner "ZDF-Fernsehgarten" wurde als "die am längsten laufende Live-Open-Air-Unterhaltungsshow" in das "Guinness-Buch der Rekorde" aufgenommen und präsentiert ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm aus Show, Artistik, Sport, Servicethemen und vor allem jeder Menge Musik. 21 Folgen "ZDF-Fernsehgarten" werden sonntags ausgestrahlt. Sonntag, 12. Mai 2019, 11.50 Uhr ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste live aus dem Sendezentrum Mainz Am 12. Mai dreht sich alles rund um den Muttertag: Prominente kochen ihr Lieblingsessen für ihre Mütter. Die Sendung lässt Blumen sprechen und taucht ein in die Unterwasserwelt beim Mermaiding. Gäste: PUR, Stefan Jürgens, Pedro Capó, Hansi Hinterseer, Lindt Bennett, Kathy Kelly, Chippendales, Brenner, Angelo Kelly & Familie und viele andere. Sonntag, 26. Mai 2019, 11.50 Uhr ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste live aus dem Sendezentrum Mainz Die "ZDF-Hitparade" wird 50, und der "Fernsehgarten" feiert mit! Am 26. Mai erinnert Andrea Kiewel zusammen mit vielen Hitparaden-Stars und ihren Kultschlagern an die legendäre Musikshow. Gäste: Mary Roos, Dschinghis Khan, Katja Ebstein, Jürgen Drews, Geier Sturzflug, Tina York, Bata Illic, Ireen Sheer, Michael Holm, Christian Anders, Michelle und natürlich Nicole, die mit 17 Nummer-eins-Platzierungen zur Königin der "ZDF-Hitparade" wurde.

