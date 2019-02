ZDF

ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots)

Donnerstag, 14. Februar 2019, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Gäste: Daniela Ziegler, Schauspielerin Willemijn Verkaik, Musical-Darstellerin One Billion Rising - Aktionstag gegen Gewalt gegen Frauen Berlinale aktuell - Die Film-Highlights bis jetzt Apfelkücherl - Eine Leckerei von Armin Roßmeier Donnerstag, 14. Februar 2019, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin Leuchtwesten für Polizisten - Modellprojekt in Niedersachsen Unterwegs mit Gute-Laune-Busfahrer - So wird Pendeln zum Vergnügen Expedition Ascheberg - Große Liebe auf dem platten Land Donnerstag, 14. Februar 2019, 22.15 Uhr maybrit illner Thema: Weg mit Hartz IV - Gut fürs Land oder nur für die SPD? Gäste: Andrea Nahles, SPD, Partei- und Fraktionsvorsitzende Christian Lindner, FDP, Partei- und Fraktionsvorsitzender Katja Kipping, Die Linke, Parteivorsitzende Markus Feldenkirchen, Politischer Autor beim "Spiegel" Robin Alexander, Chefreporter "Die Welt" Die SPD will Hartz IV "hinter sich lassen" - "Sozialstaat für eine neue Zeit", heißt der Plan und "Bürgergeld" das Zauberwort: Sozialer soll es zugehen, und am Geld werde es nicht scheitern, sagt die SPD. Die Koalitionspartner CDU und CSU sehen das ganz anders. Den "Linksruck" der SPD wollen sie auf keinen Fall mitmachen. Woher kommt der Sinneswandel der Sozialdemokraten? Braucht der Sozialstaat eine Erneuerung? Haben die Genossen inzwischen Lust auf Erneuerung - aber keine Lust mehr auf die GroKo?

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell