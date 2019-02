ZDF-Samstagskrimi: "Kommissarin Heller" ist einem Sexualstraftäter auf der Spur

ZDF

Die Wiesbadener "Kommissarin Heller" meldet sich mit ihrem neunten Fall zurück. "Herzversagen" heißt der 90-Minüter der ZDF-Samstagskrimireihe am 16. Februar 2019, 20.15 Uhr, mit Lisa Wagner in der Titelrolle. Ebenfalls wieder mit dabei sind Peter Benedict als Kommissariatsleiter sowie Lena Stolze als Psychiaterin. Premiere hat Lavinia Wilson in der Rolle als LKA-Kollegin Isabel Vogt. Regie führte Christiane Balthasar nach dem Drehbuch von Mathias Klaschka - wie schon bei den meisten früheren "Heller"-Krimis. In der ZDFmediathek ist der Film ab Freitag, 15. Februar 2019, 10.00 Uhr, verfügbar.

Der neue Fall beginnt im Gefängnis. Der wegen zweifacher Vergewaltigung inhaftierte Sexualstraftäter Dirk Köster erschießt bei einem Freigang einen Vollzugsbeamten und flüchtet. Kommissarin Winnie Heller übernimmt die Ermittlungen. Unterstützung erhält sie von LKA-Kollegin Voigt, die Köster seinerzeit ins Gefängnis gebracht hatte. Am Tatort stellen die beiden fest, dass Köster einen Komplizen hatte. Hat seine Lebensgefährtin, die immer noch fest an seine Unschuld glaubt, Köster geholfen? Oder gibt es noch jemanden im Hintergrund, der ihn versteckt? Die Fahndung nach dem bewaffneten Straftäter läuft auf Hochtouren.

