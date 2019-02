ZDF

Mittwoch, 13. Februar 2019

Mittwoch, 13. Februar 2019, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Merino - blutige Wolle - Wie Tiere für die Mode leiden Richtig aufräumen - Was taugt die KonMari-Methode? Chicorée-Salat - Gesunde Küche von Armin Roßmeier Gäste im Studio: Ireen Sheer, Sängerin Ulrich Lilie, Präsident der Diakonie Deutschland Mittwoch, 13. Februar 2019, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin Fake-Shops im Internet - Betrug beim Online-Shopping Expedition Deutschland: Wismar - Eine Frau mit Geschmack Der Traum vom Auswandern - Eine Deutsche auf Barbados Mittwoch, 13. Februar 2019, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag Deutsche Auswanderer in Sri Lanka - Die Tauchschule als Lebenstraum Mittwoch, 13. Februar 2019, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Harry und Meghan im Theater - "The Wider Earth" in London Christian Bale in Berlin - "Vice"-Premiere auf der Berlinale Unterwegs mit Lavinia Wilson - Bummel durch Kreuzberg Mittwoch, 13. Februar 2019, 22.15 Uhr auslandsjournal Moderation: Antje Pieper Die Latino-Gang MS-13 - Jung, nervös, skrupellos Die Gelbwesten im Straßenkampf - Französische Revolution Irans Alltag in der Wirtschaftskrise - Zwischen Frust und Feierstunde Chiles vergifteter Reichtum - In der größten Kupfermine der Welt

