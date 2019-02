ZDF

Wintersport live im ZDF: Alpin-WM Åre, Biathlon Soldier Hollow, Skispringen Willingen

Mainz (ots)

WM, Weltcup, Wintersport heißt es in den kommenden Tagen in "ZDF SPORTextra" und auf zdfsport.de. Von Donnerstag, 14. Februar, bis Sonntag, 17. Februar 2019, stehen mit der Ski-WM im schwedischen Åre, dem Biathlon-Weltcup in Soldier Hollow/USA und dem Skisprung-Event im hessischen Willingen drei Wintersport-Highlights auf dem Programm.

Zur besten Sendezeit überträgt das ZDF am Donnerstag, 14. Februar 2019, ab 17.10 Uhr den entscheidenden zweiten Lauf im WM-Riesenslalom der Damen aus Åre, wo Viktoria Rebensburg noch einmal angreifen möchte. Den ersten Lauf können die Zuschauer ab 14.15 Uhr im Livestream auf zdfsport.de verfolgen. Um 19.10 Uhr melden sich Moderator Alexander Ruda und Experte Sven Fischer live aus Soldier Hollow, wo beim Biathlon-Weltcup das Sprint-Rennen der Damen auf dem Programm steht. Auch alle weiteren Wettbewerbe in dem Biathlon-Zentrum im US-Bundestaat Utah stehen bis Sonntag zur Primetime und am späteren Abend live auf dem ZDF-Programm. Christoph Hamm und Herbert Fritzenwenger kommentieren. Am Freitag, 15. Februar 2019, geht es ins nordhessische Willingen, wo der stimmungsvolle Weltcup-Skisprung-Event mit dem Teamwettbewerb seinen Anfang nimmt. "ZDF SPORTextra" berichtet live ab 16.00 Uhr. Um 17.30 Uhr folgen die Übertragungen des WM-Riesenslaloms der Herren (Erster Lauf ab 14.15 Uhr auf zdfsport.de) sowie des Biathlon-Sprintrennens der Herren aus Soldier Hollow ab 19.10 Uhr.

Wintersport total präsentiert das ZDF am Samstag, 16. Februar 2019. Von 10.45 bis 19.00 Uhr stehen neben dem WM-Slalom der Alpin-Frauen, dem Einzelspringen in Willingen und dem Biathlon-Verfolgungsrennen der Damen zahlreiche weitere Weltcup-Wettbewerbe live und in Zusammenfassungen auf dem Programm. Darunter Bob und Skeleton in Lake Placid/USA, Skicross auf dem Feldberg/Schwarzwald, Langlauf im italienischen Cogne sowie Skispringen der Damen in Oberstdorf. Um 22.00 Uhr folgt die Live-Übertragung des Verfolgungsrennens der Biathlon-Herren in Soldier Hollow.

Direkt im Anschluss um 23.00 Uhr können die ZDF-Zuschauer zwischen der Livestream-Übertragung des Formel-E-Rennens in Mexiko City oder der Fußball-Berichterstattung im "aktuellen sportstudio" mit Gastgeber Jochen Breyer wählen.

Mit Wintersport geht es Sonntag, 17. Februar 2019, ab 10.15 Uhr weiter. Den Auftakt macht eine Zusammenfassung von der Nordischen Ski-WM der Behindertensportler in Prince George/Kanada. Neben weiteren Wettbewerben aus den oben genannten Weltcup-Orten können sich die Zuschauer auf das Slalom-Rennen der Herren bei der WM in Åre, das zweite Einzelspringen in Willingen sowie die Live-Übertragungen der Single-Mixed-Staffel (18.00 Uhr) und der Mixed-Staffel (22.00 Uhr) beim Biathlon-Weltcup in Soldier Hollow freuen.

Moderator Rudi Cerne im Studio in Mainz führt die Zuschauer durch die langen Wintersportsendestrecken.

