Weltpremiere - Jaguar lädt auf mit neuem vollelektrischen I-Pace*

Kronberg/ Graz (ots) - "Während andere Hersteller über die Zukunft sprechen, bauen wir sie. Für das neue Mitglied der Pace Familie, den rein elektrischen Jaguar I-PACE*, haben wir das Lastenheft völlig neu geschrieben. Ohne Emissionen, ohne CO2 und Partikel kommen wir unserer Vision einer sauberen, sicheren und nachhaltigen Zukunft dramatisch näher."

Dr. Ralf Speth, CEO Jaguar Land Rover

- Mit dem rein elektrisch angetriebenen I-PACE* rückt Jaguar an die vorderste Front der elektrischen Antriebsrevolution

- Der schon von Anfang an als Elektrofahrzeug konzipierte I-PACE* bietet mutiges und aerodynamisches Design sowie das Platzangebot für fünf Erwachsene und Gepäck

- Elektrisierender Allradantrieb durch zwei von Jaguar entwickelte E-Motoren; Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 4,8 Sekunden*

- 90 kWh Lithium-Ionen-Batterie* eröffnet einen Aktionsradius von 480 km*1; spezielle EV-Navigation fördert eine reichweitensteigernde Routenführung

- Maßgeschneiderte EV-Aluminium-Architektur ergibt höchste Karosseriesteifigkeit im gesamten Jaguar Programm mit einer 50:50-Gewichtsverteilung

- Öffentliche Schnellladung von 0 auf 80 Prozent Batteriekapazität in 40 Minuten*2; 15 Minuten Ladung reicht für weitere 100 Kilometer Reichweite*

- Smart Settings nutzen Algorithmen mit künstlicher Intelligenz, um den individuellen Vorlieben der I-PACE* Fahrer entgegenzukommen

- Deutsche Besitzer eines Elektrofahrzeugs sind ab dem Tag der Erstzulassung für zehn Jahre von der KfZ-Steuer befreit; das Aufladen der Batterie im Betrieb des Arbeitgebers ist ebenfalls steuerfrei

- Acht-Jahres-Garantie auf die Batterie3; Wartungsintervalle von zwei Jahren oder 34.000 km.

- Weltpremiere des I-PACE live am 1. März um 19:00 Uhr (MEZ) unter https://www.youtube.com/watch?v=gpyh-4q661g

- Bestellbücher sind geöffnet; Preise starten ab EUR 77.850

1 Auf Basis des europäischen WLTP Zyklus 2 Mit 100kW Gleichstrom-Lader 3 Bis maximal 160.000 km oder 8 Jahre auf 70% der ursprünglichen Batterieeffizienz. 3-Jahres-Garantie bzw. 100.000 km auf das gesamte Fahrzeug, inkl. Jaguar Care (d.h. Service inklusive)

Der Jaguar I-PACE* ist das Elektrofahrzeug, auf den viele mit Spannung gewartet haben. Er ist nicht nur emissionsfrei, intelligent und sicher, sondern kombiniert nachhaltige Sportwagen-Performance mit der Praxistauglichkeit eines fünfsitzigen SUV und der nächsten Generation von mit künstlicher Intelligenz. In einem Satz: Mit dem I-PACE* rückt Jaguar an die vorderste Front der elektrischen Antriebsrevolution.

"Wir begannen mit einem weißen Blatt Papier, um die modernste Batterietechnologie mit einer Architektur zu verknüpfen, die von Beginn an auf die Optimierung der Aerodynamik, des Platzangebots und der elektrischen Leistung zielte. Das Ergebnis ist der I-PACE* - ein echter Jaguar und ein echtes fahrer-orientiertes Elektroauto. Ian Hoban, Jaguar Baureihen Leiter I-PACE

Elektrischer Antrieb

Die 90kWh Lithium-Ionen-Batterie* mit 432 Pouch-Zellen* verhilft dem neuen I-PACE* zu einer Reichweite von 480 Kilometern* (im WLTP-Zyklus). An einer 100 kW Schnellladesäule mit Gleichstrom ist der Akku in 40 Minuten* wieder zu 80 Prozent gefüllt.

Zu den smarten Technologien zur Reichweiten-Optimierung zählt eine Vorkonditionierung des Akkus: Hängt der I-PACE am Ladekabel, steigert (oder senkt) er automatisch die Temperatur der Batterie, um schon vor Antritt der Fahrt den Aktionsradius zu maximieren.

Performance

Zwei von Jaguar Land Rover selbst entwickelte Elektromotoren - für größte Kompaktheit mit durch die Motoren hindurchgeführten Antriebswellen - sind in die Vorder- und Hinterachse integriert. Sie liefern einen außergewöhnlich kräftigen Antritt schon aus dem Stand und Allradtraktion auf allen Fahrbahnoberflächen. Das hohe und vom ersten Meter an abrufbare Drehmoment ermöglicht sportwagenartige Beschleunigungswerte - in nur 4,8 Sekunden* ist der I-PACE* aus dem Stand auf 100 km/h. Die spontane Kraftentfaltung kombiniert das Fahrzeug mit einem souveränen Abrollkomfort und hoher Fahrdynamik.

Die eigenständige EV Aluminiumarchitektur nutzt die fortschrittliche Klebe- und Niet- Technologie, um eine leichte und steife Karosserie zu gewährleisten. Gemeinsam mit dem Batteriepaket wird eine Torsionssteifigkeit von 36 kNm/Grad erreicht - die verwindungssteifste im gesamten Jaguar Programm. Dank der zentral zwischen den Achsen positionierten Batterien, die über eine Dichtung zwischen Gehäuse und Unterboden verfügen, erreicht der I-PACE* eine ausgeglichene Gewichtsverteilung von 50:50. Die bewährte Doppelquerlenker-Aufhängung vorn, die Integral-Link-Hinterachse, eine (optionale) Luftfederung und das konfigurierbare Dämpfersystem Adaptive Dynamics sorgen zusätzlich dafür, dass ein elektrisch angetriebener Jaguar dem passionierten Fahrer eine Menge Fahrspaß bietet.

Design

Der Jaguar I-PACE* hebt sich von allem ab, was aktuell auf unseren Straßen unterwegs ist. Denn seine Designer haben vollen Nutzen aus der Elektro-Plattform gezogen, was sich in erster Linie in signifikanten Vorteilen beim Packaging ausgezahlt hat.

Die elegante und langgestreckte Silhouette mit kurzer und flacher Haube, aerodynamisch geformter Dachkontur und gekrümmter Heckscheibe nimmt Anleihen vom Supersportwagen Jaguar C-X75. Das so genannte "Cab forward"-Design steht im Kontrast zum kantigen Heckabschluss - der hilft, den cw-Wert auf 0,29 zu reduzieren. Um die Anforderungen an Kühlung und Aerodynamik in Einklang zu bringen, öffnen aktive Lamellen im Jaguar Grill nur dann, wenn Kühlung tatsächlich erforderlich ist. Im geschlossenen Zustand glätten sie den Luftstrom, indem sie die Luft unter der Motorhaube entlangführt und durch einen Luftschlitz wieder nach außen leitet.

Im geräumigen Interieur erwarten die Passagiere anspruchsvolle Materialien und Oberflächen - darunter als Option und als Alternative zu Leder eine vegane Kvadrat-Innenausstattung. Aber auch die Liebe zu vielen Details weist den neuen I-PACE* als echten Jaguar aus.

Obwohl von den Außenmaßen als mittelgroßes SUV einzuordnen, bietet der I-PACE* dank des Cab forward-Designs und platzsparenden Elektroantriebs das Raumangebot eines großen SUVs. Auf der Rückbank gibt es 890 Millimeter Beinfreiheit, aufgrund des nicht notwendigen Getriebetunnels ergibt sich in der Mittelkonsole eine 10,5 Liter großes Staufach. Zusätzlich befinden sich unter den Fondsitzen Ablagen, beispielsweise für einen iPad oder Laptop. Last but not least lässt sich das Kofferraumvolumen nach Umlegen der Rücksitzlehnen von 656 auf 1.453 Liter erweitern.

Connected Car-Technologie

Der neue I-PACE* ist der erste Jaguar mit dem neuen Touch Pro Duo Infotainment System von Jaguar Land Rover. Dank einer Kombination aus berührungsempfindlichen Touchscreens, kapazitiven Sensoren und haptisch-physischen Kontrollelementen ist es sehr intuitiv zu bedienen.

Ein neues und auf die Anforderungen eines Elektroantriebs programmiertes Navigationssystem scannt die eingegebene Route bis zum Ziel und ermittelt unter Einberechnung früherer Fahrten - und des dabei angewendeten Fahrstils - eine sehr exakte Kalkulation der Reichweite und des Batterieladezustandes.

So genannte Smart Settings nutzen Algorithmen mit künstlicher Intelligenz, um die individuellen Vorlieben der I-PACE* Fahrer herauszufinden und daraufhin Einstellungen des Antriebs und des Interieurs fein zu justieren.

Kauf und Besitz

Mit wettbewerbsfähigen Restwerten und Unterhaltskosten über den gesamten Lebenszyklus avanciert der I-PACE zu einer attraktiven Alternative für Privat- und Geschäftskunden sowie Unternehmen, die ihre CO2-Bilanz und ihre Flottenkosten senken wollen. In Deutschland sind Elektroautos ab dem Tag der Erstzulassung zehn Jahre lang von der Kfz-Steuer befreit; das Aufladen der Batterie im Betrieb des Arbeitgebers ist ebenfalls steuerfrei und gilt nicht mehr als geldwerter Vorteil.

Jaguar öffnet die Bestellbücher für den neuen I-PACE* parallel zur Weltpremiere am 1. März. Neben einer First Edition gibt es den ersten rein elektrisch angetriebenen Jaguar in den Ausstattungsstufen S, SE und HSE, alle eng angelehnt an das Design des I-PACE Concept Car, die Ende 2016 präsentiert wurde.

Als verantwortungsbewusstes Unternehmen hat sich Jaguar Land Rover zu einer saubereren Zukunft verpflichtet. Dazu gibt es Pläne, die Lebenszeit der in den Fahrzeugen beider Marken installierten Batterien zu verlängern. In Kooperation mit auf das Recycling von Batterien spezialisierten Kooperationspartnern wird zum Beispiel untersucht, wie man ausgedienten Akkus zu einem zweiten Leben als Energiespeicher im Stromnetz verhelfen kann.

*Verbrauchswerte

Stromverbrauch des Jaguar I-PACE EV400 mit 294 kW (400 PS), kombiniert: 24,2-21,2 kWh/100km**; CO2 -Emissionen im Fahrbetrieb, kombiniert: 0 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 692 / 2007).

**Die Spannbreite der angegebenen Werte ergibt sich aus den vier Phasen des WLTP-Zyklus. Der bessere Wert stellt die Fahrsituation mit der für den Verbrauch günstigsten Ausstattungsvariante dar. Der schlechtere Wert stellt die Fahrsituation mit der für den Verbrauch ungünstigsten Ausstattungsvariante dar.

Verbrauchs- und Emissionswerte Jaguar XE, XF, XJ, F-TYPE, E-PACE, F-PACE, I-PACE, inklusive R- und SVR-Modelle:

Kraftstoffverbrauch im kombinierten Testzyklus (NEFZ): Jaguar F-TYPE SVR 5.0 Liter V8: 11,3 l/100km - Jaguar XF E-Performance: 4,0 l/100km

Stromverbrauch im kombinierten Testzyklus (WLTP): I-PACE EV400: 21,2 kWh/100km

CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus:

Jaguar F-TYPE SVR 5.0 Liter V8: 269 g/km - Jaguar I-PACE EV400: 0 g/km (im Fahrbetrieb)Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personalkraftwagen entnommen werden, der bei allen Jaguar und Land Rover Vertragspartnern und bei der Jaguar Land Rover Deutschland GmbH unentgeltlich erhältlich ist. Der Leitfaden ist ebenfalls im Internet unter www.dat.de verfügbar.

