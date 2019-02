ZDF

ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots)

Samstag, 9. Februar 2019, 12.05 Uhr Menschen - das Magazin Moderation: Sandra Olbrich Einfach nur Liebe Was ist eigentlich Liebe? Das erzählen uns besondere Paare. Walli und Volker leben in der Sozialeinrichtung für Behinderte in Bethel und führen seit 23 Jahren eine glückliche Liebesbeziehung. Beide sind lernbehindert, zusammen sind sie ein Powerpaar, das getrennt lebt, sich aber täglich sieht und gegenseitig hilft. Katja und Esther Zippel aus Berlin lernten sich im Job kennen und lieben. Inzwischen sind sie eine Regenbogenfamilie mit zwei Kindern. 2016 lebten etwa 95.000 gleichgeschlechtliche Paare in einem gemeinsamen Haushalt. Rund 14.000 Kinder leben aktuell mit ihren schwulen oder lesbischen Eltern unter einem Dach. Im Vergleich zu über neun Millionen anderen Lebensgemeinschaften werden diese Familien gerne auch als Regenbogenfamilie bezeichnet. Samstag, 9. Februar 2019, 17.05 Uhr Länderspiegel Moderation: Ralph Schumacher Wie gerecht ist die Grundrente? - 900 Euro nach 35 Jahren Sorgen nach Germania-Pleite - Schwerer Schlag für kleine Flughäfen Krebs durch Erdgas? - Protest gegen Förderung nimmt zu Hammer der Woche - Millionen für unnötigen Wachdienst Samstag, 9. Februar 2019, 23.00 Uhr das aktuelle sportstudio Moderation: Dunja Hayali Fußball-Bundesliga, 21. Spieltag Topspiel: Bayern München - FC Schalke 04 Borussia Mönchengladbach - Hertha BSC RB Leipzig - Eintracht Frankfurt Hannover 96 - 1. FC Nürnberg Borussia Dortmund - Hoffenheim SC Freiburg - VfL Wolfsburg 1. FSV Mainz 05 - Bayer Leverkusen (Freitag) Fußball: Zweite Liga, 21. Spieltag VfL Bochum - SC Paderborn Union Berlin - SV Sandhausen Greuther Fürth - MSV Duisburg Ski Alpin: WM in Are - Abfahrt Herren Sonntag, 10. Februar 2019, 9.03 Uhr sonntags Moderation: Michael Sahr Mythos Hafen Häfen sind Orte, an denen Menschen Waren und Ideen austauschen. Sie sind Sehnsuchtsorte, faszinieren Besucher weltweit. Dies gilt auch für Welthäfen wie den der Freien Hansestadt Hamburg. Moderator Michael Sahr trifft mitten im Winter Menschen vor Ort, die den Hafen prägen oder die vom Hafen geprägt werden. Er besucht Museen und Schiffe, unternimmt eine klassische Hafenrundfahrt und spricht mit Mitarbeitern der Seemannsmission im Klub "Duckdalben". Sonntag, 10. Februar 2019, ZDF SPORTreportage Moderation: Norbert König Fußball-Bundesliga: Nachspiel - Rückblick auf den 21. Spieltag Fußball-Story: UEFA-Kongress - Bericht von der Präsidenten-Wahl Nordische Kombination: Weltcup - Zusammenfassung aus Lahti/Finnland Ski Alpin: WM in Are/Schweden - Abfahrt der Damen Handball: Überbelastung - Leistungssportler am Limit

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell