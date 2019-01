ZDF

Samstag, 26. Januar 2019

Samstag, 26. Januar 2019, 17.05 Uhr Länderspiegel Moderation: Ralph Schumacher Debatte um Grenzwerte - Sind Fahrverbote überflüssig? Probleme im Grenzgebiet - Mühsamer Handel mit Frankreich Armut in Ostdeutschland - Senioren fühlen sich allein gelassen Kampf gegen Immobilienkonzern - Berlin unterstützt Mieter Hammer der Woche nachgehakt - Was aus den Fällen wurde Samstag, 26. Januar 2019, 23.00 Uhr das aktuelle sportstudio Moderation: Katrin Müller-Hohenstein Gast: Equanimeous St. Brown, American-Football-Spieler Fußball-Bundesliga, 19. Spieltag Topspiel: Werder Bremen - Eintracht Frankfurt Bor. Dortmund - Hannover 96 Bor. M'gladbach - FC Augsburg SC Freiburg - Hoffenheim 1. FSV Mainz 05 - 1. FC Nürnberg VfL Wolfsburg - Bayer Leverkusen Hertha BSC - FC Schalke 04 (Fr.) Ski-Alpin-Weltcup aus Kitzbühel Abfahrt Damen und Herren Sonntag, 27. Januar 2019, 9.03 Uhr sonntags Moderation: Andrea Ballschuh Wie Liebe klingt Vom ersten Kuss bis zum letzten Atemzug - fast alle Menschen sehnen sich nach lebenslanger Liebe. Nicht allen gelingt es. Die Erwartungen an die Partnerschaft sind hoch. Vielleicht zu hoch? Haben die einen Glück in der Liebe und die anderen bloß Pech? Ist es Schicksal? Oder können wir selbst viel dazu beitragen, dass Liebe nicht nur eine kurze heiße Flamme bleibt, sondern eine lange wärmende Glut - kurz, dass Liebe auch dauerhaft gelingt? Der Januar ist der Monat mit den meisten Trennungen im Jahr. Gleichzeitig ist die Zahl der Ehescheidungen in Deutschland auf den niedrigsten Stand seit 25 Jahren gesunken. Bei alledem bleibt offen, wann eine Liebe gelungen ist und ob man die Qualität und Bedeutung einer Beziehung an ihrer Dauer messen kann. Und außerdem können Singles ebenso ein Leben voller Liebe und Zufriedenheit führen. Sonntag, 27. Januar 2019, 17.10 Uhr ZDF SPORTreportage Moderation: Norbert König Fußball-Bundesliga: Nachspiel Rückblick auf den 19. Spieltag Fußball-Story Aktuelle Reportage Biathlon-Weltcup Massenstart in Antholz Ski alpin: Weltcup der Herren Slalom in Kitzbühel

