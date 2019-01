"auslandsjournal spezial" im ZDF: Südafrika zwischen Zauber und Zerrissenheit

"auslandsjournal"-Moderatorin Antje Pieper auf der Vilakazi Street in Soweto Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7840 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDF/Axel Storm" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Apartheid ist Geschichte in Südafrika, die gesellschaftlichen Gräben aber sind es nicht. Vor fast 25 Jahren, im April 1994, gab es zum ersten Mal allgemeine und freie Wahlen in Südafrika sowie eine große Aufbruchsstimmung - heute herrscht vielerorts Ernüchterung vor. "auslandsjournal"-Moderatorin Antje Pieper reist ans Kap und fragt: Schafft Südafrika die zweite große Wende? "auslandsjournal spezial" berichtet am Mittwoch, 9. Januar 2019, 22.15 Uhr im ZDF, über "Südafrika zwischen Zauber und Zerrissenheit".

Im April 1994 standen Südafrikaner aller Hautfarben und Gesellschaftsgruppen in langen Schlangen vor den Wahlbüros: Zum ersten Mal in der Geschichte des Landes waren alle aufgerufen zu wählen, den Traum von Nelson Mandela und Frederik Willem de Klerk mit ihrer Stimme zu untermauern - und dem Unrechtssystem Apartheid ein Ende zu bereiten. Die Erwartungen waren groß, der Traum vom geeinten, multinationalen, liberalen Südafrika noch größer. Heute, ein Vierteljahrhundert später, sind viele Probleme ungelöst.

Die ehemalige Befreiungsorganisation, der African National Congress (ANC), ist zur Dauerregierungspartei geworden und liefert eine Korruptionsaffäre nach der nächsten. Die Skandaljahre von Ex-Präsident Jacob Zuma, der im Sommer 2018 zurücktreten musste, haben Südafrika in eine tiefe Krise gestürzt. Das Vertrauen in die demokratischen Institutionen ist ins Wanken geraten. Auf dem neuen Präsidenten Cyril Ramaphosa ruht nun die Hoffnung, das Land wieder in bessere Zeiten zu führen.

Antje Pieper ist durch ein Land voller Schönheit und voller Gegensätze gereist: Sie hat ehemalige Gangster in bitterarmen Townships getroffen und ist ins Wüstenstädtchen Orania gefahren, wo die niederländisch-stämmigen Afrikaner so leben, als gäbe es die Apartheid noch. In den Weinbergen am Kap feiern Schwarz und Weiß ein rauschendes Champagnerfest, und in Soweto trifft Pieper eine aufstrebende schwarze Mittelschicht, die versucht, in diesem komplizierten Land ihren Weg zu finden.

