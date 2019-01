Nachgezoomt 2019: Was aus den "ZDFzoom"-Geschichten wurde

"Wie sauber sind Lkw wirklich?", fragte "ZDFzoom" 2018 und deckte weitreichende Manipulationen mit AdBlue-Emulatoren auf, die hier bei einer Polizeikontrolle in Polen auffielen. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7840 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei.... mehr Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Zu Beginn des Jahres 2019 schaut "ZDFzoom" zurück auf bisherige Filme und Themen: In welchen Fällen hat die "ZDFzoom"-Recherche etwas verändert? Die "Lüge vom sauberen Lkw" sollte ein Ende haben, Flüchtlinge besser in den Arbeitsmarkt integriert und das "Abzocken" von Mietern in Großstädten gestoppt werden. "ZDFzoom" hakt nach und fragt am Mittwoch, 9. Januar 2019, 22.45 Uhr, in "Nachgezoomt" im ZDF: Wie geht es den Protagonisten heute, und was wurde aus den Themen?

"Wie sauber sind Lkw wirklich?", fragte "ZDFzoom" im vergangenen Jahr und deckte weitreichende Manipulationen auf: Autor Christian Bock kam Abgas-Betrügern auf die Schliche. Deren Geräte simulierten dem Lkw, mit AdBlue zu fahren. Diesen Zusatzstoff spritzen moderne Dieselmotoren normalerweise in die Auspuffanlage, um die Abgase zu reinigen. Tatsächlich aber wurde das Einspritzen von AdBlue mit der "Schummel-Technik" überflüssig. Nachdem "ZDFzoom" die Missstände aufgezeigt hatte, versprach die Bundesregierung Besserung, beauftragte das Bundesamt für Güterverkehr und die Polizei mit eigenen Kontrollen. Jetzt zeigt "ZDFzoom": Wirklich viel getan hat sich nicht seit den Enthüllungen der Redaktion.

Viel diskutiert wird nach wie vor über das Thema Einwanderung: "ZDFzoom"-Autorin Rita Knobel-Ulrich fragte im vergangenen Jahr: Brauchen wir ein Einwanderungsgesetz? In Berlin hatten Union und SPD monatelang über den richtigen Kurs diskutiert, die Kernfrage: der sogenannte Spurwechsel. Inzwischen hat die Große Koalition den Entwurf für das neue Fachkräftezuwanderungsgesetz vorgelegt. Für "Nachgezoomt" ist die Autorin erneut zum Thema unterwegs und hakt bei Politikern nach: Ist das Gesetz wirklich der große Wurf? Die Reporterin besucht auch noch einmal Betriebe, die bei ihrem ersten Besuch verzweifelt nach Mitarbeitern gesucht hatten, und erfährt: Viel hat sich dort (noch) nicht verändert.

Steigende Mieten bei gleichzeitig steigenden Gewinnen der Immobilienkonzerne bringen Mieter zur Verzweiflung. Viele können sich die Miete nach teuren Modernisierungen nicht mehr leisten. "ZDFzoom" fragte im Mai 2018: Wer stoppt die Immobiliengiganten? Damals versprachen Politiker der Großen Koalition, den Preissteigerungen etwas entgegenzusetzen. "ZDFzoom"-Autor Detlef Schwarzer hakt zudem in einem konkreten Fall bei den Betroffenen nach und kann zeigen: In einigen Wohnanlagen fallen die angedrohten Mieterhöhungen nicht ganz so üppig aus wie angedroht.

Bereits zum vierten Mal legt "ZDFzoom" zum Jahresbeginn "Nachgezoomt" auf und zeigt damit: Die Redaktion bleibt dran an Themen und fragt nach bei den Verantwortlichen.

