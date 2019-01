Moderieren "Berlin direkt" im ZDF: Bettina Schausten und Thomas Walde. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7840 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDF/Thomas Kierok" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Die ZDF-Sendung "Berlin direkt" hat im Jahr 2018 erneut die höchste Zuschauerakzeptanz unter den TV-Formaten im Genre Politmagazin erzielt. Und am ersten Sonntag des neuen Jahres, am 6. Januar 2019, 19.10 Uhr, geht es im ZDF gleich weiter mit der erfolgreichen Berichterstattung aus der Bundeshauptstadt, unter anderem zu diesen Themen: "Zwischen Sicherheitsrat und Autokraten - Die deutsche Außenpolitik in der Krise", "Zwischen Wählersuche und Themensetzung - Die FDP und ihr Profil" (dazu im Interview: Parteichef Christian Lindner) sowie "Zwischen Können und Wollen - Die Grenzen der Humangenetik".

Im Schnitt 3,45 Millionen Zuschauer verfolgten 2018 die 46 "Berlin direkt"-Sendungen im ZDF, die im Wechsel von Bettina Schausten und Thomas Walde moderiert wurden. Das große Interesse der Zuschauerinnen und Zuschauer an der politischen Einordnung und Analyse von bundespolitisch relevanten Themen zeigt sich auch im nochmals leicht gesteigerten Marktanteil: 2018 erreichte "Berlin direkt" im Schnitt einen Marktanteil von 13,4 Prozent (2017: 13,3 Prozent). Damit lag "Berlin direkt" 2018 unter allen politischen TV-Magazinen erneut mit deutlichem Abstand auf Platz 1 in der Zuschauerakzeptanz.

Spitzenwerte erreichten 2018 zwei Sendungen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel: Das Sommerinterview von "Berlin direkt" kam am 1. Juli 2018 - mitten in der Fußball-WM - auf 6,21 Millionen Zuschauer und 28,6 Prozent Marktanteil. Am 11. Februar 2018 hatte sich Angela Merkel nach der schwierigen Regierungsbildung mit der SPD den Fragen von ZDF-Hauptstadtstudioleiterin Bettina Schausten gestellt - diese "Berlin direkt"-Ausgabe sahen im Schnitt 5,28 Millionen Zuschauer, bei einem Marktanteil von 16,5 Prozent.

Die "Berlin direkt"-Ausgabe am Sonntag, 6. Januar 2019, 19.10 Uhr, moderiert Thomas Walde.

