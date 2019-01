"Momente, die das Leben entscheiden": ZDF-Doku "37°" über Zufall und Schicksal

Claudia half Manfred seine Krebserkrankung zu überstehen. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7840 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDF/Anabel Münstermann" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Es gibt Ereignisse, die mit dem Verstand nicht zu erklären sind: Die "37°"-Dokumentation "Wenn der Zufall Schicksal spielt - Momente, die das Leben entscheiden" am Dienstag, 8. Januar 2019, um 22.15 Uhr im ZDF (in der ZDFmediathek bereits ab 8.00 Uhr) erzählt von Gegebenheiten, die den Betroffenen nicht wie Zufall sondern wie Fügung erscheinen.

"Wenn ich damals den nicht Bus verpasst hätte, wäre ich jetzt nicht mehr hier", sagt Filmeffekt-Spezialist Thomas (40), der vor 13 Jahren beinahe Opfer eines terroristischen Bombenanschlags in London geworden wäre. Dass er damals im entscheidenden Moment zu spät kam, war kein Zufall, davon ist er überzeugt.

Der promovierte Naturwissenschaftler Manfred (62) glaubte nicht an schicksalhafte Fügungen, bis ihm seine Jugendliebe Claudia wieder begegnete. Sie half ihm, eine schwere, lebensbedrohliche Krebserkrankung zu überstehen. "Als ich dem Tod so nahe, aber innerlich erfüllt von meiner großen, neuen Liebe war, da war ich mir sicher: Das kann alles kein Zufall mehr sein." Seitdem betrachtet er das Leben aus einem neuen Blickwinkel.

Christine (53) war schon immer davon überzeugt, dass die einschneidenden Ereignisse im Leben nicht durch Zufall gelenkt werden. Ihr wurde vor 33 Jahren ein zweites Leben geschenkt, als sie einen Fährbootunfall in Thailand überlebte. Mehr als 90 Menschen konnten dank ihrer Hilfe aus dem Bootswrack gerettet werden. "Es war eine ganze Kette von Ereignissen, die dazu geführt haben, dass wir nicht nur unser Leben, sondern auch das von so vielen anderen Menschen retten konnten. Das war Schicksal, das sollte so sein", da ist sich Christine ganz sicher.

