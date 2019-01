"Die verschwundene Familie" - ZDF-Zweiteiler mit Heino Ferch und Barbara Auer

Gustav Hansen (Dietrich Hollinderbäumer), Ulrike Hansen (Ulrike Kriener), Simon Kessler (Heino Ferch), Hella Christensen (Barbara Auer), Johannes (Rainer Bock) Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7840 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung... mehr Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Vier Jahre nach dem erfolgreichen Zweiteiler "Tod eines Mädchens" im Februar 2015 ermitteln Heino Ferch als Simon Kessler und Barbara Auer als Hella Christensen wieder in Nordholm: Das ZDF zeigt am Montag, 7., und am Dienstag, 8. Januar 2019, jeweils um 20.15 Uhr, den zweiteiligen Krimi "Die verschwundene Familie". Beide Filme sind bereits ab Sonntag, 6. Januar 2019, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek abrufbar.

Erneut wird die Kleinstadt Nordholm durch einen Schicksalsschlag erschüttert. Ein Familienvater wird tot am Strand aufgefunden, seine Frau Anna (Bernadette Heerwagen) und Tochter Lilly (Zoe Moon) sind spurlos verschwunden. Nur Tom (Timo Hack), der jüngere Sohn der Familie, taucht plötzlich in der verlassenen Wohnung auf.

Simon Kessler von der Hamburger Mordkommission und seine ortsansässige Kollegin Hella Christensen, die mittlerweile in Kiel arbeitet, übernehmen die Ermittlungen. Zunächst deutet alles auf einen erweiterten Suizid hin. Aber je länger Kessler und Christensen ermitteln, desto größer werden ihre Zweifel. Immer mehr Hinweise führen zu den Bewohnern des Ortes, überall begegnen ihnen Lügen und Geheimnisse.

In weiteren Rollen spielen Rainer Bock, Anja Kling, Dietrich Hollinderbäumer, Ulrike Kriener, Rüdiger Vogler, Gustav Peter Wöhler, Max Landgrebe, Rainer Strecker, Stephan Schad, Markus Boysen, Marek Erhardt und andere. Thomas Berger führte erneut Regie und schrieb auch das Drehbuch.

