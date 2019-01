35 Jahre "WISO" im ZDF: Moderator Marcus Niehaves führt durch die Jubiläumssendung am 7. Januar 2019. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7840 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDF/Jana Kay" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Am 3. Januar 1984 startete "WISO" im ZDF - in der Ausgabe am Montag, 7. Januar 2019, 19.25 Uhr, steht der 35. Geburtstag des Wirtschafts- und Verbrauchermagazins an. In der ersten Sendung des neuen Jahres begrüßt "WISO"-Moderator Marcus Niehaves die ZDF-Zuschauer wie gewohnt zu knapp 45 Minuten mit profunden Service- und Verbraucherinformationen. Themen der Jubiläumsausgabe sind unter anderem das neue Verpackungsgesetz, Betrügereien bei eBay-Kleinanzeigen und der "'WISO'-Trick" zu Fitnessstudios mit Blick auf die guten Vorsätze im neuen Jahr. Ein kleiner Rückblick auf 35 Jahre "WISO"-Sendungsgeschichte gehört ebenfalls dazu. Im "'WISO'-Tipp" geht es um "Ruhestand im Ausland - auch mit weniger Rente".

Mit 35 Jahren steht "WISO" mitten im Leben und hat einiges vor. Davon zeugt auch das frische Erscheinungsbild, das seit Sommer 2018 die TV-Marke prägt: "Auf der großen LED-Wand im Studio können wir Sachverhalte noch besser erklären und einordnen", sagt "WISO"-Redaktionsleiter und -Moderator Marcus Niehaves. "Und auch die Studioatmosphäre ist dank der neuen Deko mit den zwei Betonsäulen, an denen wir Gespräche führen können, zeitgemäß und passend für ein Wirtschafts- und Verbrauchermagazin." Auf einem Hochkant-Monitor werden zudem Inhalte aus der mobilen "WISO"-Welt in die Sendung integriert und geben ihr neue inhaltliche Impulse. Zugleich stärkt dies "WISO" als unabhängige und glaubwürdige Marke im Netz.

Der "'WISO'-Tipp" in der Jubiläumssendung informiert darüber, worauf man bei einem geplanten Ruhestand im Ausland achten sollte. Laut einer Studie wird bis 2036 jeder fünfte 67-Jährige in Deutschland von Altersarmut betroffen sein - auch deswegen überlegen sich immer mehr Deutsche, ihren Ruhestand in preiswerteren Ländern zu verbringen. Die Deutsche Rentenversicherung überweist ihre Zahlungen prinzipiell in alle Länder der Welt - so kann jeder seinen Alterswohnsitz frei wählen. Allerdings sollte der Traum vom Auswandern gut vorbereitet werden, denn neben einer neuen Umgebung, einer anderen Sprache und dem Abstand zur Familie lauern auch einige finanzielle Fallstricke, wie der "'WISO'-Tipp" zeigt.

Bis zu 48 Mal im Jahr informiert "WISO" über wirtschafts- und sozialpolitische Themen, über Steuerfragen und Verbraucherrechte, und deckt zudem Machenschaften und Betrügereien auf. Tipps und Hinweise zu Fragen der Geldanlage oder Altersvorsorge sind ebenso ein fester Bestandteil der Sendung wie Technikberichte über die neuesten Smartphones oder Tablets. Das Themenspektrum reicht zudem von Beruf und Gesundheit über Rente bis hin zu Pflege oder Unterhalt. Seit November 2016 ist Marcus Niehaves Redaktionsleiter und Moderator von "WISO". "WISO startete am 3. Januar 1984 als Nachfolgesendung von "Bilanz" und wird heute live, aber nicht mehr vor Studiopublikum produziert.

