Donnerstag, 3. Januar 2019, 5.30 Uhr ZDF-Morgenmagazin Moderation: Mitri Sirin, Wolf-Christian Ulrich Im Gespräch: Katja Mast, SPD, Thema: Politischer Jahresauftakt Markus Blume, CSU, politischer Jahresauftakt Zukunft Elektroauto - Wo steht die Branche? Nach Prügelattacke in Amberg - Schärfere Abschieberegeln Liftgespräche mit Achim Winter - Was bringt das neue Jahr? Donnerstag, 3. Januar 2019, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger Gast: Christina Stürmer, Sängerin Dieselfahrverbote nach EuGH-Urteil - Droht bald allen Dieseln das Aus? Tattoos entfernen - Warum das nur noch Fachärzte dürfen 50. Geburtstag Michael Schumacher - Wir gratulieren der Formel-1-Legende Donnerstag, 3. Januar 2019, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin Tierärzte am Frankfurter Flughafen - Die "Animal Lounge" Expedition Rehlingen-Siersburg - Leben und Lieben auf dem Land Küchenträume - Manuels gerösteter Blumenkohl Donnerstag, 3. Januar 2019, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Florian Weiss Hans Sigl in Wien - Mit dem Bergdoktor beim Stadtbummel Michael Schumacher: 50. Geburtstag - Rückblick auf seine Karriere Ute Lemper in Münster - Beim Weltstar zu Hause

