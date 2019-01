"Dr. Klein": fünfte Staffel der ZDF-Serie mit neuen Gesichtern

Valerie Klein (ChrisTine Urspruch) und Benno Haas (Simon Böer) erinnern sich an alte Zeiten. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7840 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDF/Markus Fenchel" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Neues aus der Stuttgarter Rosenstein-Kinderklinik: "Dr. Klein" meldet sich im ZDF-Programm mit 13 neuen Folgen zurück, ab 5. Januar 2019, samstags um 19.25 Uhr. Die erste Folge, "Aller Anfang ist schwer", ist bereits online abrufbar, alle weiteren Folgen stehen jeweils eine Woche vor Ausstrahlung in der ZDFmediathek zur Verfügung. Neben dem bekannten Ensemble um Hauptdarstellerin ChrisTine Urspruch sind in der fünften Staffel auch Simon Böer ("Herzensbrecher - Vater von vier Söhnen"), Mai Duong Kieu ("Bad Banks") und Joshua Grothe mit von der Partie. In Episodenrollen sind außerdem Marion Kracht, Suzan Anbeh, Martin Armknecht, Eva Habermann, Sonja Kirchberger, Hans-Jürgen Bäumler, Regula Grauwiller und Verona Pooth zu sehen.

Im Haus von Dr. Valerie Klein (ChrisTine Urspruch) geht es rund: Ihr Lebensgefährte Volker Beier (Manou Lubowski) zieht mit viel zu vielen Möbeln ein, was insbesondere Valeries dementen Vater (Karl Kranzkowski) Schwierigkeiten bereitet. Auch in der Klinik geht es drunter und drüber: Dr. Lang (Simon Licht) liegt seit seinem mysteriösen Unfall im Koma, Dr. Haller (Clelia Sarto) verlässt Stuttgart - und somit Dr. Schick (Daniel Hartwig) und Dr. Linda Schmidt-Chen (Mai Duong Kieu), die neue Assistenzärztin, ist noch nicht wirklich einsatzfähig. Als Professor Gül einen weiteren neuen Kollegen vorstellt, fällt Valerie aus allen Wolken. Es ist ihre einst große und unglückliche Liebe: Anästhesist Dr. Benno Haas (Simon Böer).

Ausgerechnet jetzt prüft die Stadt eine Privatisierung der Klinik und schickt Wirtschaftsprüfer Chris Brandt (Joshua Grothe). Nicht nur Oberschwester Gundula (Martina Eitner-Acheampong) muss um den Job bangen, sondern das gesamte Team. Besonders heikel: Brandt ist der neue Partner von Patrick Keller (Leander Lichti), einem alten Freund der Familie Klein.

Als Dr. Lang aus dem Koma erwacht, sind seine Mutter (Maresa Hörbiger) und Krankenschwester Martha (Charity Laufer), die sich in den kratzbürstigen Arztverliebt hat, überglücklich. Allerdings hat Dr. Lang sein Gedächtnis verloren.

Ansprechpartner: Christian Schäfer-Koch, Telefon: 06131 - 70-15380; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/drklein

Pressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/dr-klein-5/

Sendungsseite: https://zdf.de/serien/dr-klein

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell