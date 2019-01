Mainz (ots) -

Sonntag, 6. Januar 2019, 9.03 Uhr sonntags Moderation: Andrea Ballschuh Kinder engagieren sich für Kinder Die Sternsinger-Aktion ist weltweit die größte organisierte Hilfsaktion von Kindern für Kinder. "sonntags" stellt das Engagement von Kindern für ihre Belange und Rechte in den Mittelpunkt. Rund 300.000 Mädchen und Jungen sind von Weihnachten bis zum 6. Januar bei Schnee und Kälte in königlichen Gewändern unterwegs, bringen Gottes Segen und sammeln Geld für Kinder in Not. Eine dieser Sternsinger-Gruppen ist zu Gast im Studio.

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell