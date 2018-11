Frankfurt (ots) - Die creditshelf Aktiengesellschaft, ein Pionier im Bereich der digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland, veröffentlicht heute ihre Zahlen für das dritte Quartal 2018. Den Wachstumskurs der ersten Jahreshälfte konnte creditshelf auch im dritten Quartal fortsetzen. Die Umsatzerlöse stiegen in den ersten neun Monaten 2018 auf 1,5 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: 0,7 Mio. EUR). Für die Umsatzsteigerung ist in erster Linie das vermittelte Kreditvolumen verantwortlich, das sich von 15,4 Mio. EUR zum Stichtag 30. Juni 2018 zum 30. September 2018 auf 30,0 Mio. EUR beinahe verdoppelte.

Darüber hinaus konnte creditshelf im September dieses Jahres die bislang größte digitale KMU-Finanzierung in Höhe von 4,75 Mio. EUR arrangieren. Auch die Nachfrage nach creditshelf-Krediten blieb im dritten Quartal konstant hoch: Das Unternehmen verzeichnete zum Stichtag Anfragen in Höhe von 750,6 Mio. EUR und damit mehr als doppelt so viele wie noch in den ersten neun Monaten 2017. Damit wurden seit Start von creditshelf im Jahr 2015 bis zum Stichtag 30. September 2018 insgesamt rund 1,4 Mrd. EUR Kredite beim digitalen Mittelstandsfinanzierer angefragt.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) belief sich für das dritte Quartal 2018 erwartungsgemäß auf -4,5 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: -0,7 Mio. EUR). Dies ist insbesondere auf gestiegene Personalkosten in Höhe von 3,1 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: 0,8 Mio. EUR) sowie gestiegene sonstige Aufwendungen - im Wesentlichen Marketingaufwendungen zur Bekanntmachung der Marke sowie operative Kosten nach dem Börsengang - in Höhe von insgesamt 3,4 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: 0,9 Mio. EUR) zurückzuführen.

Dr. Tim Thabe, CEO von creditshelf, kommentiert die Entwicklung des Unternehmens: "Wir blicken auf ein intensives und erfolgreiches drittes Quartal zurück. Das Potenzial des dynamisch wachsenden Markts für digitale Mittelstandsfinanzierung konnten wir auch im dritten Quartal 2018 konsequent nutzen. Gleichzeitig investieren wir stetig in die Verbesserung unserer Software, die Etablierung von Bankkooperationen und die Erweiterung unseres Produktportfolios. Dabei haben wir unser Ziel, mittelfristig pro Jahr Kredite in Höhe von 500 Mio. EUR finanzieren zu können, fest im Blick."

Die vollständige Mitteilung für das dritte Quartal 2018 steht ab heute auf der Investor Relations Website https://ir.creditshelf.com zum Download zur Verfügung.

Über creditshelf - www.creditshelf.com

creditshelf ist ein Pionier im Bereich der digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland, der über seine leicht zu bedienende Online-Plattform www.creditshelf.com Kredite ermöglicht. Die im Jahr 2014 gegründete creditshelf mit Sitz in Frankfurt am Main versteht sich als Markt- und Technologieführer im wachstumsstarken Geschäft der digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland. Als Mittelstandsfinanzierer hat creditshelf seine Plattform entwickelt, um den Finanzierungsbedarf von deutschen KMU-Kreditnehmern durch Kredite von an dieser Anlageklasse interessierten Investoren zu bedienen. In diesem Prozess bietet creditshelf an, unbesicherte Kredite zu vermitteln, und ermöglicht kleinen und mittelständischen Unternehmen so den Zugang zu hochattraktiven Finanzierungsalternativen. Gleichzeitig bietet das Unternehmen professionellen Investoren auf der Suche nach attraktiven Anlagemöglichkeiten Zugang zur KMU-Finanzierung. Zu den Kernkompetenzen von creditshelf zählen die Auswahl geeigneter Kreditprojekte, die Analyse der Kreditwürdigkeit potenzieller Kreditnehmer und die Bereitstellung eines Kreditscorings sowie einer indikativen Kouponspanne. Für ihre Dienstleistungen erhält creditshelf sowohl von den KMU-Kreditnehmern als auch von den Investoren Gebühren.

