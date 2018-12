Bildstarke ZDF-Dokumentation über Russlands versteckte Paradiese

Die Totenstadt Dargaws gehört zu den geheimnisvollsten Orten des Kaukasus. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7840 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDF/Rasmus Sievers" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Russland, das größte Land der Welt, zieht mit seiner abwechslungsreichen Natur die Menschen seit jeher in den Bann. Mehr als 100 Naturschutzgebiete, Nationalparks und Biosphärenreservate gibt es zwischen der Tiefebene im Westen und den Feuerbergen auf Kamtschatka im Osten. Die Dokumentation "Russlands versteckte Paradiese" von Iris Gesang stellt am Mittwoch, 19. Dezember 2018, 22.15 Uhr, im ZDF vier außergewöhnliche Regionen vor: die Kurische Nehrung im Westen, die Eiswüste im Norden, den wilden Kaukasus im Süden und den Kurilensee auf Kamtschatka. ARTE zeigt die Dokumentation vorab am Montag, 17. Dezember 2018, 18.35 Uhr.

Den westlichsten Zipfel Russlands bildet die Exklave Kurische Nehrung, ein schmaler Landstreifen, der in die Ostsee ragt - für Zugvögel ein beliebter Rastplatz auf ihren Reisen zu den Brutgebieten im Norden und zu den Winterquartieren im Süden. Im Osten auf Kamtschatka liegt der Kurilensee, ein Paradies für die größten Braunbären der Welt, die zur Zeit der Lachswanderung hier Nahrung im Überfluss finden. Hoch im Norden in einer Wüste aus Eis leben die Rentierherden der Nenzen. Seit Jahrhunderten sind die Huftiere und die nomadisch lebenden Menschen bestens an die lebensfeindlichen Bedingungen auf der Halbinsel Jamal angepasst, doch Klimawandel und Gasförderung verändern die Bedingungen rasant. Im Süden begrenzt der mächtige und wilde Kaukasus das Land. In den Schutzgebieten von Nordossetien gibt es große Flächen mit uralten Bergwäldern - ideale Lebensräume für Europas größte Urrinder, die Wisente.

Die Dokumentation "Russlands versteckte Paradiese" zeigt neben Aufnahmen der gigantischen Landschaften zahlreiche erklärende Animationen, die einen Eindruck von der schier unendlichen Weite und Vielfalt Russlands geben.

