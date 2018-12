Kapitalismus und Demokratie? "Precht" mit Robert Habeck im ZDF

Richard David Precht im Gespräch mit Robert Habeck, einem der beiden Bundesvorsitzenden von Bündnis 90/Die Grünen. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7840 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDF/Juliane Eirich" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Die demokratischen Werte einzelner Staaten werden immer häufiger durch einen global und rücksichtslos agierenden Kapitalismus konterkariert. Wie soll das Kräfteverhältnis zwischen Demokratie und Kapitalismus in Zukunft aussehen? Darüber spricht Richard David Precht in seiner Sendung am Sonntag, 16. Dezember 2018, 0.00 Uhr, im ZDF mit Robert Habeck, einem der beiden Bundesvorsitzenden von Bündnis 90/Die Grünen.

Immer mehr Menschen gelangen zu der Überzeugung, dass autoritäre Staaten wie China effizienter auf die Herausforderungen der Zukunft reagieren als Demokratien. Rigorose Durchsetzungskraft, Abschottung und ungeteilte Macht im Staat seien den langsamen, weil vorsichtigen, demokratischen Prozessen überlegen. Ob Bankenrettung, Steuerflucht oder Lohndumping - meist gewinnt der Spekulant und selten der Bürger, so eine verbreitete Auffassung. Und die Angst vor Migration und Überfremdung tun ein Übriges, das Vertrauen, das Zusammengehörigkeitsgefühl und das Gefühl der Teilhabe zu untergraben, welche eine intakte Demokratie ausmachen. In Europa, wo es die Demokratie nach vielen Mühen geschafft hat, sich auch über Landesgrenzen hinweg zu verflechten, gibt es kaum noch den Glauben an globale Solidarität und ein faires Miteinander. Im Gespräch mit Richard David Precht sagt Robert Habeck: "Die Parteienlandschaft vollzieht nach, was in der Gesellschaft vor sich geht. Die Zeit der großen Kompromisse ist vorbei. Politik wird zunehmend vom Ziel her gedacht, für dessen Erreichen man sich Bündnispartner sucht."

