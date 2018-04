Mainz (ots) -

Donnerstag, 12. April 2018, 5.30 Uhr ZDF-Morgenmagazin Moderation: Wolf-Christian Ulrich (5.30 bis 7.00 Uhr); Dunja Hayali, Mitri Sirin (7.00 bis 9.00 Uhr) Trump lässt Muskeln spielen - Militärschlag gegen Syrien? Freiburg: Prozess um Kindesmissbrauch - Erster Täter vor Gericht Auschwitz: Marsch der Lebenden - Spannungen zwischen Polen und Israel Öko-Tasten: Baumwolle ersetzt Plastik - Vision: Computer auf den Kompost Service: Steuererklärung 2017 - Ihre Fragen an Steuerberaterin Schopp Champions League: Bayern - Sevilla - Alle Szenen, alle Tore des Rückspiels Champions League: Real gegen Juve - Ronaldo-Show reloaded? Donnerstag, 12. April 2018, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger Gäste: Maximilian Grill, Schauspieler Oona Devi Liebich, Schauspielerin Keime im Bad - Wo verbergen sich die Bakterien? Greifvogel-Tierarzt - Eine ganz spezielles Fachgebiet Gärtnern als Therapie - Die heilende Kraft der Natur Donnerstag, 12. April 2018, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin Alltag einer Bewährungshelferin - Harter Job Expedition Deutschland: Worms - Landwirt träumt von der großen Tour WM der Metzger in Belfast (4) - Vinzenz und Julian: Es geht um alles Donnerstag, 12. April 2018, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Desiree Nosbusch liebt New York - US-Premiere von "Bad Banks" Neues von Sasha - Mit dem Sänger in Hamburg Hardy Krüger wird 90 - Schauspieler, Autor und Weltenbummler Donnerstag, 12. April 2018, 22.15 Uhr maybrit illner Thema: Skripal, Syrien und Sanktionen - Putin unter Generalverdacht? Gäste: Norbert Röttgen, CDU, Auswärtiger Ausschuss im Bundestag Gregor Gysi, Die Linke, MdB, Präsident der Europäischen Linken Alexander Rahr, Putin-Biograf, Unternehmensberater Katja Gloger, Autorin, "stern"-Journalistin Sandra Navidi, Juristin, US-Unternehmerin Christopher Nehring, Geheimdienst-Experte US-Präsident Donald Trump droht mit einem Militärschlag in Syrien, Russland droht mit Vergeltungsschlägen. Der Streit der Großmächte über einen mutmaßlichen Giftgasangriff in Syrien und über den Gift-Anschlag auf den Ex-Spion Sergej Skripal in London sind die beiden letzten Stufen einer beängstigenden Eskalation. Diplomaten werden ausgewiesen, immer schärfere Wirtschaftssanktionen verhängt, und nun könnte es zu einer direkten Konfrontation der beiden Atommächte kommen. Liegt die Schuld allein bei Russland? Wie kann man den Frieden bewahren, ohne die eigenen Werte aufzugeben? Was ist die richtige Reaktion auf die gegenseitigen Provokationen der Großmächte?

