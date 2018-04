rent24 öffnet ersten US-Standort in Chicago

Berlin (ots) - rent24, einer der führenden europäischen Coworking und Coliving Anbieter, ist weiter auf Expansionskurs. Das Unternehmen betreibt seit einigen Wochen in Chicago seinen ersten Coworking Space in den USA. Der neue Standort liegt in der Wabash Avenue im Zentrum der Stadt und schafft dort eine neue Anlaufstelle für Gründer, Startups und etablierte Unternehmen.

"Die Startup-Szene in Chicago boomt - in den letzten Jahren gab es bereits mehrere große Exits. Hier bündelt sich viel Kreativität auf engem Raum, deshalb ist Chicago für uns der ideale Einstiegspunkt in den amerikanischen Markt", erklärt Robert Bukvic, Gründer und Geschäftsführer der rent24 GmbH. Zwischen Cafés, Restaurants und Bars gelegen, finden Mitglieder neben flexiblen Arbeitsplätzen und privaten Büros auch Konferenzräume sowie Küchen-, Lounge- und Eventbereiche - in einem einzigartigen Design. Über regelmäßige Networking-Events, Workshops oder Sport- und Freizeitkurse wird der Austausch innerhalb der Community aktiv gefördert.

"Unser Konzept hat sich in Europa bereits bewährt und wir scheuen keine Herausforderungen", erklärt Bukvic den Schritt, nach Amerika zu expandieren. "Ich bin sicher, dass unser Angebot einen Nerv treffen wird und wir auch in den USA unser Netzwerk an Spaces schnell ausbauen werden", so der ehemalige Basketballprofi Bukvic, der während seines Studiums mehrere Jahre in den USA lebte. Weitere US-Standorte sind bereits in Planung.

Über rent24

rent24 bietet Freelancern, Startups und etablierten Unternehmen eine Rundum-Versorgung in den Bereichen Coworking und Coliving. Das Angebot reicht von flexiblen Arbeitsplätzen und Büros über Übernachtungsmöglichkeiten in hochwertig designten Coliving Spaces über verschiedene Gastronomiekonzepte bis zum eigenen Fitnessstudio. rent24 betreibt aktuell Standorte in Deutschland, Israel, den Niederlanden und den USA.

Weitere Informationen unter www.rent24.com.

Bitte wenden Sie sich bei Rückfragen an:

Selina Zehden

COO & Pressesprecherin

rent24 GmbH

Oberwallstraße 6

10117 Berlin

E-Mail: presse@rent24.com

Original-Content von: rent24 GmbH, übermittelt durch news aktuell