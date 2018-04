International Emmy Kids Awards: Auszeichnung für zwei ZDF-Produktionen

"Berlin und wir!" Die acht Jugendlichen wollen gemeinsam Berlin erobern: Malina, Millane, Akram, Linus, Seyid, Oscar (von links nach rechts, stehend), Bayan und Rashad (vorne). Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7840 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei.... mehr Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Im Rahmen der Fernsehmesse MIPTV in Cannes wurden am Dienstag, 10. April 2018, bei den International Emmy Kids Awards die erste Staffel der Doku-Reihe "Berlin und wir!" in der Kategorie "Kids: Factual" und die ZDF-Koproduktion "Es war einmal ... nach Roald Dahl" in der Kategorie "Kids: Animation" ausgezeichnet.

Mit der ersten Staffel "Berlin und wir!" widmete sich das ZDF in acht Folgen (2016 bei KiKA ausgestrahlt) dem Thema Flüchtlinge und Migrationsgesellschaft. In der Serie erkundeten vier Berliner und vier nach Deutschland geflüchtete Jugendliche gemeinsam die Hauptstadt und trafen jeweils die Familien der anderen. Zusammen wollten sie herausfinden, wie Zusammenleben gelingen kann. Drei Monate wurden die Protagonisten mit der Kamera begleitet. Die zweite Staffel von "Berlin und wir!" wurde im Februar 2018 bei KiKA gezeigt, beide Staffeln sind in der ZDFmediathek abrufbar. Eine Fortsetzung wird 2018 produziert. Die ZDF-Redaktion haben Margrit Lenssen und Eva Radlicki.

Das zweiteilige Animationsspecial "Es war einmal ... nach Roald Dahl" (Buch und Regie: Jakob Schuh, Jan Lachauer) basiert auf Roald Dahls berühmtem Gedichtband "Revolting Rhymes". Die fünf Märchen "Aschenputtel", "Hans und die Bohnenranke", "Schneewittchen", "Rotkäppchen" und "Die drei kleinen Schweinchen" werden miteinander verwoben und durch den erzählenden Wolf zu neuen, überraschenden Wendungen geführt. Der erste Teil des Märchenspecials wurde 2018 für einen Academy Award nominiert und gewann 2017 den Kinderfilmfest-Publikumspreis im Rahmen des Filmfests München. Verantwortliche Redakteurin im ZDF ist Nicole Keeb.

