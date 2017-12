Mainz (ots) -

Donnerstag, 7. Dezember 2017, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger Fahrplanwechsel Bahn - Was ändert sich im Bahnverkehr? Männerhormon Testosteron - Im Alter sinkt der Testosteronspiegel Weihnachtsmarkt Annaberg - Adventsstimmung im Erzgebirge Gast: Sanna Englund, Schauspielerin Donnerstag, 7. Dezember 2017, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin Hygiene am Weihnachtsmarkt - Lebensmittelkontrollen in Köln Expedition Goldberg - Familienleben auf dem Dorf Der Traum vom Auswandern - Deutscher Trödler in Paris Donnerstag, 7. Dezember 2017, 13.00 Uhr ZDF-Mittagsmagazin Moderation: Christina v. Ungern-Sternberg SPD-Parteitag beginnt in Berlin - Freie Bahn für Koalitionsgespräche? Türkischer Präsident zu Gast in Athen - Erster Staatsbesuch seit 65 Jahren Unterwegs mit den Entrümplern - Was vom Leben übrig bleibt Leckere Weihnachtsplätzchen - "Springerle" für die Festtage Donnerstag, 7. Dezember 2017, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag Auto meldet selbstständig Unfall an 112 - Fahrer überlebt dank eCall-System Donnertag, 7. Dezember 2017, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Florian Weiss Prinz-Claus-Preis in Amsterdam - Gala mit der königlichen Familie Karl Lagerfeld in Hamburg - Chanel-Show in der Elbphilharmonie Dwayne Johnson in Berlin - Filmpremiere von "Jumanji 2" Donnerstag, 7.Dezember 2017, 22.15 Uhr maybrit illner Thema: Rote Linien, schwarze Blöcke - Geht die SPD in die Große Koalition? Manuela Schwesig, SPD, stellv. SPD-Bundesvorsitzende Markus Söder, CSU, designierter Ministerpräsident Bayern Lars Feld, Wirtschaftsweiser, Professor für Wirtschaftspolitik Sina Trinkwalder, Unternehmerin Stephan Detjen, Hauptstadtstudio Deutschlandradio Kommt die Große Koalition zurück? Angela Merkel wäre bereit. Doch Martin Schulz und Horst Seehofer - beide schwer angeschlagen - ziehen schon vor Beginn möglicher Sondierungen rote Linien. Die SPD will Maximalforderungen durchsetzen, von der Bürgerversicherung bis zum Familiennachzug für Flüchtlinge mit vorübergehendem Aufenthaltsrecht. CDU/CSU sperren sich nicht nur dort. Wird die SPD-Basis überhaupt den geplanten "ergebnisoffenen Gesprächen" mit der Union zustimmen? Wie viel Rückhalt hat Martin Schulz noch? Wie hoch wird er den Preis für die neue GroKo treiben? Wie sehr ist Angela Merkel dadurch unter Druck?

