Mainz (ots) -

Dienstag, 5. Dezember 2017, 5.30 Uhr ZDF-Morgenmagazin Moderation: Jana Pareigis, Wolf-Christian Ulrich (5.30 bis 7.00 Uhr), Dunja Hayali, Mitri Sirin (7.00 bis 9.00 Uhr) SPD: GroKo oder NoKo? - Die Bauchschmerzen der Basis Winterspiele ohne Russland? - IOC entscheidet über Doping-Strafe "Ein Lachen ist Lohn genug" - Reportage zum Tag des Ehrenamts Skulpturen aus Eis - Live aus Dresden Was früher unterm Baum lag - Geschenke im Wandel der Zeit Service: Vitamine - Welches Präparat hilft? Fußball Champions League - Bayern gegen Paris St. Germain Dienstag, 5. Dezember 2017 Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger Tag des Ehrenamts - Wie kann man ehrenamtlich arbeiten? Schuhpflege im Winter - Wie entfernt man Schneeränder und Co? Rehmedaillons - Kochen mit Armin Rossmeier Gäste im Studio: Ulrich Wickert, Journalist und Autor Gayle Tufts, Comedian Dienstag, 5. Dezember 2017, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin Oldtimer aus Übersee - Entladung im Containerhafen Bremen Von der Modewelt in den Stall - Ex-Journalistin züchtet Rinder Expedition Hamburg - Tafel-Mitarbeiter statt Rentner Dienstag, 5. Dezember 2017 ZDF-Mittagsmagazin Moderation: Norbert Lehmann Freiwillige Feuerwehr sucht Nachwuchs - Immer weniger Interesse am Ehrenamt Kampf gegen Steuerbetrug - Die Maßnahmen der EU-Finanzminister Der Fall Anis Amri ein Jahr danach - Chaos und Pannen bei den Behörden Medizin-Autor Stephan Lebert zu Gast - 50 Jahre Herztransplantation Dienstag, 5. Dezember 2017, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Sandra Maria Gronewald Nikolaus kommt auch zu kleinen Tigern - Überraschung für Raubtier-Rasselbande Dienstag, 5. Dezember 2017 Leute heute Moderation: Karen Webb Mireille Mathieu in Paris - Vorfreude auf die Welt-Tournee Harald Krassnitzer bei der Arbeit - Dreharbeiten für das ZDF Gastrolle für Hardy Krüger Jr. - Ein Tag beim Musical "Aladdin"

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell