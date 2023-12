Endemol Shine Germany

Countdown für die "Big Brother - Knossi Edition": 57 Stunden live aus dem Container vom Knossi-Twitch-Kanal und Highlights auf Joyn

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Am 12. Dezember ab 12 Uhr startet das "Big Brother" Abenteuer der besonderen Art: Jens "Knossi" Knossalla zieht in den berühmten Show-Container mit Adam, Fritz Meinecke, Tanzverbot, Lola, StarletNova, Marc Eggers, Affe auf Bike, Joey Kelly und MannyMarc. Das ganze Geschehen kann live und rund um die Uhr auf Knossis Twitch Kanal und in ausgewählten Highlightclips auf Joyn verfolgt werden.

Die Bewohnerinnen und Bewohner werden am kommenden Dienstag nacheinander in das Haus einziehen. Im Verlauf des Livestreams werden sie verschiedenen Challenges und Spielen vom "großen Bruder" gegenüberstehen. Am dritten Tag kommt es zur großen Entscheidung: Die Bewohnerinnen und Bewohner müssen je eine Person nominieren, die es verdient hat, die "Big Brother Knossi Edition 2023" zu gewinnen.

Für einen besonderen Twist sorgen prominente Tagesgäste wie unter anderem Comedienne Cindy aus Marzahn und "Big Brother" Urgestein Jürgen Milski.

Jens "Knossi" Knossalla: "Mein Traum wird wahr! Ich darf zusammen mit meinen Freunden für drei Tage ins Original "Big Brother" Haus ziehen - das wollte ich immer schon. Es wird unglaublich! Am 12. Dezember um 12 Uhr geht es live auf meinem Twitch Kanal endlich los. Danke an alle, die es möglich gemacht haben!"

Produziert wird die "Big Brother - Knossi Edition" von EndemolShine Germany und Rainer Laux Productions in Zusammenarbeit mit Banijay Media Germany und DLS Consulting, dem Management von Knossi.

Die "Big Brother - Knossi Edition" kann man außerdem auf Instagram, Tiktok und YouTube mitverfolgen.

Über EndemolShine Germany:

Endemol Shine Germany ist eine senderunabhängige TV-Produktionsfirma. Formate wie The Masked Singer (ProSieben), Wer wird Millionär? (RTL), Promi Big Brother (Sat.1), Kitchen Impossible (VOX), Höhle der Löwen (VOX), Hot oder Schrott (VOX), Kühlschrank öffne Dich (Sat.1), Vermisst (RTL), Julia Leischik sucht: Bitte melde dich (Sat.1) gehören genauso in das Portfolio wie Mälzer und Henssler liefern ab! (VOX) und Beauty & The Nerd (ProSieben). EndemolShine Germany ist Teil der Banijay Germany, zu der neben Brainpool, Banijay Productions und Good Times auch die Fiction-Experten der MadeFor Film gehören.

Über Banijay Media Germany:

Kerngeschäft der Banijay Media Germany ist im House Of Brands die Inszenierung von Brands sowie im House Of Likes die Kreation und Produktion von digitalem Entertainment-Content. Banijay Media entwickelt dabei in enger Zusammenarbeit mit den Produzenten Brainpool TV, EndemolShine, Good Times, Banijay Productions, MadeFor und den Künstler-Management Labels der Banijay Germany neue Marken und wertet diese über das House Of Rights aus. Mit MySpass betreibt Banijay Media das mit 20 Mio. Abonnentinnen und Abonnenten und monatlich bis zu 250 Millionen Views erzielende reichweitenstärkste Netzwerk Deutschlands für Comedy & Light Entertainment. Weitere Infos auf www.banijaymedia.de und auf Instagram, Facebook und LinkedIn.

Über Joyn:

Auf Joyn kommt das Beste zusammen: Fernsehen, wie man es kennt, und Streaming, wie man es nie mehr missen möchte. Easy eingerichtet, aber schwer wieder wegzudenken. Weil Joyn einfach keine Wünsche offenlässt: Joyn bietet ein umfangreiches kostenfreies Angebot mit zahlreichen Live-TV-Channels, Serien, Dokumentationen und Filmen auf Abruf, Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1 sowie weiterer Content-Partner, alles gebündelt auf einer Plattform. Noch mehr Entertainment bekommen Nutzer*innen mit dem Premium-Angebot Joyn PLUS+. Hier sind zusätzliche Pay-TV-Channels und noch mehr Inhalte auf Abruf wie Exclusives und Originals enthalten. Nutzer*innen können Inhalte auf iOS-, Android- und Huawei-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs, Google Chromecast, PlayStation 4 & 5, Apple TV und Amazon Fire TV abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform anbieterübergreifender Inhalte zu schaffen. Die Joyn GmbH steht unter der Geschäftsführung von Katharina Frömsdorf (Vorsitzende), Nicole Agudo Berbel und Benjamin Risom. Die Joyn GmbH ist eine hundertprozentige Tochter von ProSiebenSat.1.

Original-Content von: Endemol Shine Germany, übermittelt durch news aktuell