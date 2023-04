Endemol Shine Germany

"Promi Big Brother" erhält als erste EndemolShine Produktion das "Green Motion"-Label

Zwei Drittel der CO2-Emissionen eingespart: Als erste Produktion von EndemolShine Germany erhält "Promi Big Brother" das "Green Motion"-Label aufgrund einer ressourcen- und umweltschonenderen Produktionsweise.

In seiner zehnten Staffel hat die SAT.1-Produktion "Promi Big Brother" von EndemolShine Germany im vergangenen Winter zwei Drittel der CO2-Emissionen eingespart. Das ergab die Nachhaltigkeitsanalyse über die Einhaltung der ökologischen Maßnahmen, die auf den am 1. Januar 2022 in Kraft getretenen ökologischen Mindeststandards des Arbeitskreises "Green Shooting" basieren. Die in der Produktion entstandenen CO2-Emissionen beliefen sich auf insgesamt 34.489 kg. Dies bedeutet eine Einsparung von über 66 Prozent der CO2-Emissionen, die ohne Einhaltung der Öko-Maßnahmen entstanden wären. Die wohl wichtigsten Maßnahmen stellten die Nutzung von Ökostrom sowie die Unterbringung von Team, Moderator:innen und Gästen in Apartments oder Umwelthotels dar. Weitere Maßnahmen waren unter anderem die Buchung von Bahnfahrten anstelle von Flügen, die Verwendung regionaler Lebensmittel beim Catering und die Nutzung von Hybridwagen in der Produktionsflotte von "Promi Big Brother".

Das "Green Motion" Label wird seit 2022 vom Arbeitskreis "Green Shooting" vergeben. Der von der MFG Baden-Württemberg geleitete Arbeitskreis besteht aus Sendern, Produktionsunternehmen, Video-on-Demand-Diensten und Filmförderern, die einheitliche ökologische Mindeststandards für nachhaltige Produktionen entwickelt haben und sich in einer Nachhaltigkeitsinitiative zu deren Einhaltung verpflichtet haben. Zur Auszeichnung mit dem "Green Motion" Label muss eine Produktion eine Mindestanzahl der Mussvorgaben der ökologischen Standards einhalten und dies mit einem Abschlussbericht vorweisen können.

Fabian Tobias, Managing Director EndemolShine Germany: "Der Klimawandel fordert JEDE Branche heraus, nachhaltiger zu wirtschaften und CO2 signifikant einzusparen. Es ist daher für uns ein wichtiger Meilenstein, dass "Promi Big Brother" als eine Kernmarke von EndemolShine nun als erstes Showformat der Seven.One Entertainment Group das "Green Motion" Label trägt. Die Themen Green Production und Nachhaltigkeit haben einen großen Stellenwert für uns auf dem Weg zu einem klimaneutralen Unternehmen. Hierbei sind unsere Green Consultants ein ganz entscheidender Faktor. Es handelt sich dabei um ein internes Team, das während des Produktionsalltags sicherstellt, dass Öko-Maßnahmen umgesetzt und dokumentiert werden. Am Ende gilt der Dank aber natürlich allen Mitarbeitenden, die hochmotiviert mitgegangen sind, denn nur so können wir unser Ziel, noch nachhaltiger und noch ökologischer zu werden, schnell erreichen."

Stefan Thul, Executive Vice President Production Management der Seven.One Entertainment Group: "Unter 'Sauber gedreht' haben wir uns in der Seven.One Entertainment Group schon länger mit sinnvollen Standards für eine nachhaltigere Produktion beschäftigt. 'Promi Big Brother' im letzten Jahr war eine unserer großen Produktionen, bei der durch die konsequente Anwendung der mittlerweile deutschlandweit gültigen 21 Mindeststandards insgesamt 67 Tonnen CO2 eingespart wurden. Es ist ein schönes Zeichen, dass das Format sich jetzt mit dem Green Motion-Gütesiegel schmücken darf. Ein herzliches Dankeschön an EndemolShine für die in mehrfacher Hinsicht erfolgreiche Zusammenarbeit."

Über EndemolShine Germany:

Endemol Shine Germany ist eine senderunabhängige TV-Produktionsfirma. Formate wie The Masked Singer (ProSieben), Wer wird Millionär? (RTL), Promi Big Brother (Sat.1), Kitchen Impossible (VOX), Hot oder Schrott (VOX), Kühlschrank öffne Dich (Sat.1), Vermisst (RTL), Julia Leischik sucht: Bitte melde dich (Sat.1) gehören genauso in das Portfolio wie Mälzer und Henssler liefern ab! (VOX) und Beauty & The Nerd (ProSieben). EndemolShine Germany ist Teil der Banijay Germany, zu der neben Brainpool, Banijay Productions, Good Times und Noisy Pictures auch die Fiction-Experten der MadeFor Film gehören.

Produziert wird "Promi Big Brother" von EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions im Auftrag von SAT.1. "Big Brother" ist ein internationales Banijay Format und wurde bisher in 67 Ländern ausgestrahlt, während das letzte Jahr mit 33 "Big Brother" Produktionen in 26 Ländern das bisher erfolgreichste war.

