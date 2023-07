Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH

Race for Talents am Hockenheimring

Rutronik veranstaltet rasantes Recruting-Event mit der Hochschule Pforzheim

Ispringen (ots)

Über den Sport miteinander ins Gespräch kommen - mit diesem Ziel vor Augen veranstaltet die Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH das Karriereevent Race for Talents mit der Hochschule Pforzheim. Die Veranstaltung findet am 14. Juli von 11:00 bis 19:30 Uhr am Hockenheimring statt und richtet sich vor allem an Technik und IT-Studierende der Hochschule Pforzheim. Rutronik selbst wird durch Vocational Trainer Jeremy Westphalen, Solution Business Development Manager Tim Roos, DH-Studentin im Wirtschaftsingenieurwesen Jennifer Tillner und Head of Recruiting Daniel Fix vertreten sein.

"Wir freuen uns sehr auf das Race for Talents. Zum einen ist dies ein tolles Event in einer spektakulären Location, zum anderen werden wir viele talentierte Nachwuchskräfte kennenlernen und uns als attraktiver Arbeitgeber mit zahlreichen beruflichen Einstiegsmöglichkeiten präsentieren", fasst Daniel Fix zusammen.

Das erwartet die Studierenden beim Race for Talents

Das Race for Talents ist ein Karriereevent der anderen Art. Die Studierenden aus den Bereichen IT und Technik werden auf dem Arbeitsmarkt aktuell stark umworben. Doch viele junge Talente reagieren eher zurückhaltend auf die direkte Kontaktaufnahme durch einen Recruiter. Stattdessen möchten sie sich in lockerer Atmosphäre über die Karrieremöglichkeiten, aber ebenso über die Unternehmenswerte und Philosophie eines potenziellen Arbeitgebers informieren.

"Für Technikbegeisterte ist die Möglichkeit, bei e-Kartrennen teilzunehmen, ein Highlight des Race for Talents. Darüber hinaus sorgen eine Insider-Führung rund um die Rennstrecke, Pit-Stop-Reifenwechsel, ein gemeinsames Cool-down und das Catering für ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm", erläutert Head of Recruiting Daniel Fix.

Zahlreiche Möglichkeiten für den persönlichen Austausch

Insgesamt nehmen sechs namhafte Unternehmen sowie unter anderem 50 Studierende aus den Bereichen Technik, IT, Wirtschaft und Recht der Hochschule Pforzheim an dem Race for Talents teil. Zwischen den sportlichen Aktivitäten gibt es genügend Möglichkeiten, um sich über die verschiedenen Karriereaussichten bei den jeweiligen Unternehmen zu informieren. Das Angebot reicht dabei vom Praktikum, über eine Tätigkeit als Werkstudent bis hin zu passenden Einstiegspositionen für Absolventen.

Bei den sogenannten Career-Talks treffen die Unternehmensvertreter auf jeweils vier Studierende. In dem rund 15-minütigen Gespräch können erste Fragen geklärt werden und die Studierenden erhalten einen ersten Eindruck von dem jeweiligen Unternehmen. Im anschließenden Get together gibt es dann noch einmal die Möglichkeit zum persönlichen Austausch mit einzelnen Studierenden.

"Die Teilnahme am Race for Talents passt einfach perfekt zu uns als Unternehmen und unserer Historie als Sponsor des Rutronik Racing Teams. Wir fühlen uns dem Motorsport einfach verbunden und freuen uns auf rasante Rennen beim Race for Talents und den Austausch mit motivierten Nachwuchstalenten", fasst Head of Recruiting Daniel Fix zusammen.

Über Rutronik: Die Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH ist einer der führenden Distributoren Europas. Mit rund 1.900 Mitarbeitenden an über 82 Standorten rund um den Globus hat sich das Unternehmen seit der Gründung 1973 zu einem Global Player gewandelt.

Original-Content von: Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH, übermittelt durch news aktuell