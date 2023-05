Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH

Talentsuche in Pforzheim: Rutronik auf X-DAY 2023 und Meet on Campus vertreten

Ispringen (ots)

Das Recruiting-Team der Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH freut sich auf zwei weitere Veranstaltungen rund um die Themen Studium und Ausbildung im Mai. Sowohl das Event "Meet on Campus" am 17. Mai als auch der " X-Day" am 23. Mai finden an der Hochschule Pforzheim statt. Schüler, Auszubildende und Studierende haben so die Möglichkeit, sich umfassend über die vielfältigen Chancen und Perspektiven zu informieren, die ihnen bei Rutronik geboten werden. Der Eintritt zu beiden Events ist frei.

"Rutronik ist inzwischen in über 80 Niederlassungen auf drei Kontinenten aktiv, die Verbundenheit zur Region ist aber weiterhin stark ausgeprägt. Die Hochschule Pforzheim ist eine der größten Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Baden-Württemberg und somit die ideale Plattform für uns, um mit den jungen Leuten der Region und darüber hinaus in Kontakt zu kommen" erklärt Yvonne Göhring, Head of HR Development bei Rutronik.

"Meet on Campus" mit vielfältigem Rahmenprogramm für Studien- und Ausbildungsinteressierte

Das "Meet on Campus" Event am 17. Mai von 16 bis 19 Uhr richtet sich an Studien- und Ausbildungsinteressierte und ermöglicht Einblicke in unterschiedliche Berufszweige sowie die Hochschulwelt. Im Fokus stehen dabei die Fakultäten für Gestaltung, Technik sowie Wirtschaft & Recht der Hochschule Pforzheim, die ihr Angebot vorstellen. Zusätzlich gibt es einen Marktplatz der zukünftigen Arbeitgeber und Initiativen. Rutronik wird hier am Stand 11 vertreten sein und die jungen Besucher im lockeren Gespräch über die verschiedenen Karrieremöglichkeiten des Unternehmens informieren. Mit einem Angebot aus verschiedenen Ausbildungsplätzen und dualen Studiengängen spricht Rutronik ganz unterschiedliche Nachwuchstalente an.

"Alle, die noch unsicher sind bei der Berufswahl, können sich bei uns auch über Praktika informieren. Fragen beantworten wir natürlich gerne im persönlichen Gespräch. Es liegen aber auch Infomaterial und Giveaways an unserem Stand aus", so Göhring.

Rutronik freut sich auf erneute Teilnahme am "X-Day"

Bereits in der Vergangenheit konnte das Recruiting-Team von Rutronik den "X-Day" der Hochschule Pforzheim nutzen, um viele interessante Kontakte herzustellen und die Fragen der Nachwuchstalente zu beantworten. Die Firmenkontaktmesse findet am 23. Mai von 9 bis 16 Uhr statt und lockt über 90 renommierte Unternehmen auf den Campus. Die Bandbreite reicht dabei vom internationalen Konzern bis zum familiengeführten Betrieb.

"Die Hemmschwelle auf einer Messe zur Kontaktaufnahme mit einem weltweit agierenden Unternehmen ist bei den jungen Leuten oft geringer. Viele Interessierte möchten sich einfach generell über unser Angebot informieren, andere haben ganz konkrete Fragen zu unseren Karrieremöglichkeiten", fasst Göhring zusammen.

Das Recruiting-Team von Rutronik freut sich auf den intensiven Austausch mit vielen interessanten, neuen Kontakten in Pforzheim.

Über Rutronik:

Die Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH ist einer der führenden Distributoren Europas. Mit über 1.800 Mitarbeitenden und mehr als 80 Niederlassungen auf drei Kontinenten hat sich das Unternehmen seit der Gründung 1973 zu einem Global Player gewandelt.

Original-Content von: Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH, übermittelt durch news aktuell