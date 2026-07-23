Sonepar Deutschland GmbH

Erstes NYM-Kabel mit Umwelt-Produktdeklaration (EPD) und recycelten Materialien bis Ende 2026 exklusiv bei Sonepar erhältlich

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Düsseldorf (ots)

Mit CONNKT NYM bietet Sonepar in Deutschland ein Installationskabel an, das wiederverwendete und recycelte Materialien mit einer unabhängig geprüften Umwelt-Produktdeklaration (EPD) verbindet. Das PVC-ummantelte Kabel des Herstellers NKT ist das erste NYM-Installationskabel, das einen Außenmantel mit wiederverwendetem PVC mit einem Kupferleiter mit Recyclinganteil und EPD kombiniert. Bis Ende 2026 ist CONNKT NYM exklusiv über Sonepar erhältlich. Damit steht Elektrofachbetrieben eine Installationsleitung zur Verfügung, mit der sie Nachhaltigkeitsanforderungen - etwa in öffentlichen Ausschreibungen - technisch hochwertig und zugleich nachvollziehbar belegen können.

Produktprofil und Einsatzbereiche

NYM-Installationsleitungen (N = Normenleitung, Y = PVC-Aderisolation, M = Mantelleitung) gehören zu den meistverwendeten Standardkabeln in der Gebäudeinstallation. CONNKT NYM eignet sich für die feste Verlegung auf und unter Putz, in Mauerwerk und im Putz sowie in trockenen, feuchten und nassen Räumen. Bei Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung ist auch eine Verlegung im Außenbereich möglich. Damit deckt das Kabel typische Anwendungen in Wohn- und Zweckbauten ab und bietet die gewohnten Eigenschaften einer NYM-Mantelleitung - ergänzt um eine dokumentierte Umweltperformance.

Recyclinganteile und EPD für mehr Transparenz

CONNKT NYM verbindet einen Kupferleiter mit einem durchschnittlichen Recyclinganteil von rund 30 Prozent mit einem Außenmantel, der mindestens fünf Prozent wiederverwendetes PVC aus internen Materialkreisläufen enthält. Für jede Kabelvariante liegt eine eigenständige Umwelt-Produktdeklaration vor, die die Umweltauswirkungen über den gesamten Lebenszyklus hinweg ausweist - von der Rohstoffgewinnung über die Herstellung und Nutzung bis hin zur Verwertung. Elektrofachbetriebe können diese EPDs in der Projektdokumentation einsetzen und damit insbesondere bei nachhaltig ausgerichteten Bauvorhaben und Ausschreibungen die geforderten Umweltinformationen zur eingesetzten Installationsleitung transparent bereitstellen.

"Nachhaltigkeit ist fester Bestandteil unserer Unternehmensstrategie", so Manuel Haber, Vorsitzender der Geschäftsführung von Sonepar in Deutschland. "Mit CONNKT NYM bieten wir unseren Kunden ein Installationskabel, das die gewohnte Zuverlässigkeit eines Standard-NYM mit wiederverwendeten und recycelten Materialien und transparenten Umweltkennzahlen verbindet. So treiben wir die Energiewende mit ressourcenschonenden Lösungen für den Alltag unserer Kunden weiter voran."

Verfügbarkeit und Exklusivität

CONNKT NYM ist bei Sonepar in gängigen Aderzahlen und Querschnitten erhältlich, in den Varianten 3 x 1,5 mm², 3 x 2,5 mm², 5 x 1,5 mm² und 5 x 2,5 mm². Die Leitungen werden in marktüblichen Aufmachungen wie Ringen und Trommeln angeboten und sind im Sonepar-Onlineshop verfügbar.

Bis Ende Dezember 2026 wird das Kabel exklusiv über Sonepar in Deutschland vertrieben und wird derzeit unter anderem auf der bundesweiten Messereihe Trend + Technik präsentiert.

Über Sonepar

Sonepar ist ein unabhängiges familiengeführtes Unternehmen und weltweiter Marktführer im B-to-B-Vertrieb von Elektroprodukten, -lösungen und -dienstleistungen. In 2025 erreichte Sonepar einen Umsatz von 33,6 Milliarden Euro. Vertreten in 40 Ländern mit einem dichten Netzwerk aus verschiedenen Marken, verfolgt die Gruppe das ambitionierte Transformationsziel, das Leben ihrer Kunden einfacher zu machen, indem sie ihnen ein Einkaufserlebnis über alle Vertriebskanäle sowie nachhaltige Lösungen in den Bereichen Gebäude, Industrie und Energie bietet. Die 46.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Sonepar engagieren sich dafür, die Elektrifizierung der Welt voranzutreiben und werden von dem gemeinsamen Purpose angetrieben: Den Fortschritt für zukünftige Generationen voranzutreiben.

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In Deutschland unterstützt Sonepar als Partner auf Augenhöhe Kunden aus Handel, Handwerk und Industrie mit kundenorientierten Lösungen: qualitativ hochwertige Produkte und Systeme gepaart mit einem umfassenden Service- und Dienstleistungsangebot.

Wir sind angetrieben von der Leidenschaft für individuell passende Lösungen und stellen die Bedürfnisse unserer Kunden in den Mittelpunkt: offen, mutig und immer fair. Rund 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 161 Standorten deutschlandweit bereichern Sonepar durch ihre Fähigkeiten, Kompetenzen und Persönlichkeiten. Wir gestalten, heute und in Zukunft und treiben gemeinsam den Fortschritt voran.

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