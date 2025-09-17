PIZ Heer

Neuer Stellvertreter im Kommando Heer: Generalmajor Heico Hübner folgt Generalleutnant Andreas Marlow

Am 25. September 2025 übergibt der Inspekteur des Heeres, Generalleutnant Alfons Mais, die Dienstgeschäfte des Stellvertreters des Inspekteurs des Heeres und des Kommandeurs Militärische Grundorganisation von Generalleutnant Andreas Marlow an Generalmajor Heico Hübner. Der Übergabeappell findet in Plön statt.

Generalleutnant Marlow war seit März 2022 zunächst als Kommandeur Militärische Grundorganisation, ab September 2023 zusätzlich als Stellvertreter des Inspekteurs des Heeres im Kommando Heer in Strausberg tätig. Der 62-Jährige wird am Abend des 25. September nach 43 Jahren im Dienst der Bundeswehr mit einem Großen Zapfenstreich in den Ruhestand verabschiedet.

Generalmajor Heico Hübner war bis Ende August 2025 Kommandeur der 1. Panzerdivision in Oldenburg. Der 57-Jährige wird künftig die Militärische Grundorganisation des Heeres verantworten. Damit unterstehen ihm das Amt für Heeresentwicklung in Köln sowie das Ausbildungskommando in Leipzig. Zu seinem Aufgabengebiet gehören daher die Ausbildungseinrichtungen wie die Offizierschule des Heeres, die Unteroffizierschule des Heeres oder die Truppenschulen der Truppengattungen sowie das Gefechtsübungszentrum des Heeres in Gardelegen. Weiterhin hat er die Position des Rüstungsdirektors des Heeres inne, verantwortet also die Rüstungsvorhaben des Heeres. Wie auch schon sein Vorgänger nimmt Hübner darüber hinaus die Aufgabe Stellvertreter des Inspekteurs des Heeres wahr.

