Panzergrenadierbrigade 37 demonstriert Einsatzbereitschaft

während der Übung Grand Eagle in Litauen

Frankenberg, Sachsen (ots)

Die Panzergrenadierbrigade 37 lädt Medienvertretende am 12. September und 20. September zu zwei Pressetagen ein, um einige Impressionen der Übung Grand Eagle 2025 zu erhalten.

Seit Januar 2025 ist die Panzergrenadierbrigade 37 "Freistaat Sachsen", Verband der 10. Panzerdivision, als Multinational Brigade Lithuania, die Brigade der höchsten Verfügbarkeit und Einsatzbereitschaft des Deutschen Heeres.

Bei der Übung Grand Eagle zeigt das Versorgungsbataillon 131 aus dem thüringischen Bad Frankenhausen, wie logistische Verfahrensabläufe zwischen Basis- und Einsatzlogistik vor Ort erprobt werden. Zudem wird gegen Ende der Übung ein Rückblick auf Grand Eagle die Möglichkeit bieten, ein erstes Resümee zu ziehen.

Wählen Sie Ihren Wunschtermin (eine Mehrfachauswahl ist möglich) und akkreditieren Sie sich mit dem beigefügten Formular bis zum angegebenen Termin.

