Piratenpartei Deutschland

Piraten in MV fordern mehr Einsatz des Landes bei Schlüsselaufgabe Wohnungsbau

Schwerin (ots)

Die rasche Ausweitung des sozialen Wohnungsbaus ist der Schlüssel, um viele gesellschaftliche Probleme gleichzeitig zu lösen, so Dennis Klüver, Vorsitzender der Piratenpartei MV.

Der Abbau der Altschulden bei Wohnungsgenossenschaften muss beschleunigt werden. Dann gibt es auch wieder mehr Anreize für Investitionen in den Bau neuer Wohnungen. Die jährlichen Zuschüsse von 25 Millionen sollten verdoppelt werden.

Den Studierendenwerke muss Geld in die Hand gelegt werden, um den Bau von Studentenunterkünften in all ihren Formen rasch zu steigern. Das entlastet den Wohnungsmarkt und Studenten können wieder sich auf ihr Studium konzentrieren, statt Wohnungen zu suchen oder für die Miete zu jobben.

Auch Obdachlosigkeit kann reduziert werden nach dem europäischen Plan "Housing first". Das Erstellen von Kleinstwohnungen würden Obdachlosen wie jungen Single helfen. Zudem kann ein freiwilliger Umzug in kleinere Wohnung auch einen Beitrag zur Linderung des Wohnungsmangels leisten.

Das unbürokratische Überbauen von Dachflächen muss gefördert werden, um den eigentlich überlangen Planungs- und Bauphasen kurzfristig etwas entgegenzusetzen.

Für eine lange Bank haben wir keine Zeit.

