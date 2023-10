Caritas international

Humanitäre Not in Gaza: Caritas stockt Hilfen um 400.000 Euro auf

Angesichts der dramatischen humanitären Lage in Gaza stockt Caritas international dank einer Spende des Erzbistums Freiburg die Nothilfen für die Zivilbevölkerung um 400.000 Euro auf.

Caritas international, das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes, intensiviert die Hilfsmaßnahmen in Gaza. "Die humanitäre Lage in Gaza verschlechtert sich von Tag zu Tag dramatisch", sagt Oliver Müller, Leiter von Caritas international. "Noch können Lebensmittel im abgeriegelten Gazastreifen gekauft werden. Unsere Partner vor Ort gehen allerdings davon aus, dass in einer Woche alle Vorräte aufgebraucht sein werden. Wir müssen jetzt handeln. Und zwar schnell", so Müller weiter.

Insgesamt sind 1,6 Millionen Menschen im Gazastreifen auf humanitäre Hilfe angewiesen. Die bisherigen Hilfslieferungen, die nach der vollständigen Abriegelung über die Grenze zu Ägypten eingeführt wurden, können den Bedarf bei Weitem nicht decken. Die Einfuhr von Hilfslieferungen von humanitären Gütern ist dringend erforderlich.

Caritas international fordert deshalb alle Konfliktparteien zur Einhaltung des humanitären Völkerrechts auf und plädiert für eine dringend gebotene Feuerpause aus humanitären Gründen. "Es darf nicht sein, dass Menschen sterben, weil ihnen humanitäre Hilfe vorenthalten wird. Es darf nicht sein, dass humanitäre Helferinnen und Helfer in Lebensgefahr sind", sagt Oliver Müller und erinnert an den Tod einer Mitarbeiterin der Caritas Jerusalem, die beim Beschuss eines Kirchengeländes ihr Leben verlor.

Die Intensivierung der Hilfsmaßnahmen im Gazastreifen wird dank einer Spende des Erzbistums Freiburg in Höhe von 400.000 Euro möglich gemacht. Vor Ort umgesetzt werden die Hilfen von den Catholic Relief Services (CRS), die nach wie vor mehr als 50 Mitarbeitende im Gazastreifen im Einsatz hat. Solange es noch möglich ist, werden die Hilfen in Form von Gutscheinen ausbezahlt, mit dem sich Menschen in Not auf den lokalen Märkten selbst versorgen können. Außerdem sind Hilfen bei der Unterbringung von Geflüchteten geplant.

Caritas international hatte zuvor bereits 300.000 Euro für Nothilfen in Gaza bereitgestellt. Aufgrund der humanitären Not in Gaza und der Ausweitung des Konflikts auf andere palästinensische Gebiete werden weitere finanzielle Mittel dringend benötigt.

